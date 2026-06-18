想撿便宜慢一步！農16平轉屋被掃光　在地曝還有第二波

▲農16、美術館近年新案供給有限，加上中古屋主惜售，區域房價具備一定支撐力道。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

想趁交屋潮撿便宜，恐怕已經慢半拍！第七波信用管制上路後，貸款成數降低，盛傳房市將爆發「投資客逃命潮」，有機會撿到平轉、賠售物件。專家直言，上半年農16、美術館特區確實出現對保前賠售案，但多已被掃光，隨個案陸續交屋，後續有機會等到第二波釋出。

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永慶不動產高雄市政總裁加盟店店東許霈茹表示，農16與美術館特區是高雄指標豪宅聚落，區域內擁有捷運、輕軌、台鐵等交通機能，加上漢神巨蛋、美術館園區等生活機能完整，屬於高雄房價最具代表性的豪宅生活圈。

▲農16、美術館不論新屋或中古屋都處於「缺貨」狀態，因此即使房市盤整，價格修正幅度也相對有限。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

許霈茹表示，央行去年祭出第七波選擇性信用管制後，豪宅貸款成數進一步下修，加上銀行授信趨嚴，不少預售屋投資客面臨資金壓力。今年上半年農16、美術館特區確實有部分屋主因面臨銀行對保與交屋壓力，選擇提前出售物件，其中不乏平轉案例，若再扣除仲介服務費等成本，實際上已屬小幅賠售。

不過市場期待「逃命潮」並未發生。許霈茹透露，相關物件多數一釋出就被市場快速接手，主因是部分屋主為前幾年預售時入手，取得成本明顯低於目前市場行情，即使以平轉方式出售，對新買方而言仍具價格吸引力。

▲目前區域主力成交產品以屋齡15年內住宅為主，中古屋成交單價約每坪35萬元上下，總價約2000萬元可入手。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

加上農16、美術館近年新案供給有限，已站上7字頭，中古屋市場也相當惜售。目前區域主力成交產品以屋齡15年內住宅為主，中古屋成交單價約每坪35萬元上下，總價約2000萬元可購入3房；若是新成屋或預售屋，3房含車位總價普遍已突破2000萬元，與中古屋形成明顯價差。

許霈茹表示，不少屋主認為賣掉後，很難再買回相同地段產品，因此釋出意願偏低。相較其他重劃區仍有大量供給待去化，農16、美術館不論新屋或中古屋都處於「缺貨」狀態，因此即使房市盤整，價格修正幅度也相對有限。

▲永慶不動產高雄市政總裁加盟店店東許霈茹表示，目前第一波交屋賣壓已大致消化，後續仍有機會出現第二波釋出。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

許霈茹分析，後續仍有機會出現第二波平轉潮，主因是部分預售屋主為避免違約或遭建商沒收自備款，即使資金吃緊，仍會先咬牙完成交屋，等取得產權後再出售，未來不排除有缺錢屋主在交屋完成後，將物件釋出求售。

只是區域供給有限，即使釋出潮出現，短期內也難形成大規模拋售。許霈茹認為，農16、美術館不是完全沒有便宜可撿，而是便宜物件一出現就會被市場快速消化，想等投資客下車撿到「崩盤價」，恐怕並不容易。

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