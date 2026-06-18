兆豐金總座重申併購3原則　股利以現金為主

▲兆豐金董事長董瑞斌。（圖／兆豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金（2886）於今（18）日股東會，股東們針對股利政策、併購議題進行提問，總經理張傳章回覆，兆豐金向來股利配發率不錯，提高股利發放率會建議公司納入整體考量，而併購必須建立資產品質、對象股權不宜過度複雜，以及長期獲利有所貢獻等三大原則上面，不會為了併而併，或是規模去併購。

四家泛公股投信將進行整併，兆豐股東關心對於子公司的整併態度，張傳章說，不論公公併、公民併，甚至民公併都是採審慎、開放的態度，並且依據三大原則，首先、是資產品質，要評估被併購方資產品質是否可過關；其次、不希望去併一家股權複雜的公司；第三、長期下來必須對集團產生獲利貢獻，尤其 ROE（股東權益報酬率）、ROA（資產報酬率）提升。

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去年兆豐金獲利創新高，全年合併稅後淨利350.38億元，每股稅後盈餘（EPS） 2.36元，每股配發現金股息1.75元，有股東表達提高股利配發率，或者恢復配發股票股利的心聲。

張傳章強調，兆豐金股利配發率向來不錯，今年配發率約74%，屬於相對較高水準，提高股利發放率建議公司納入整體考量，股利還是會以現金股利為主。

兆豐金董事長董瑞斌表示，面對全球政經局勢動盪與挑戰，兆豐金融集團將持續秉持審慎穩健的經營策略，充份發揮集團資源綜效，深化子公司間跨業合作，強化數位金融應用及推動永續金融發展，落實「雙引擎、雙翅膀」策略，並靈活調配資產配置，以因應多變的國際環境，同時掌握企業國際化布局、供應鏈重組及風險管理新需求，續創經營佳績，為股東創造最大價值。