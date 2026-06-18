台股史上最高收盤！漲587點至46465　台積電漲25元至2410

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲587.81點，以46465.2點作收，漲幅1.28％，成交量15439.24億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲94.87點開出，指數開高走高，盤中最高達46565.7點，最低45972.26點，終場收在46465.2點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2410元，漲幅1.05％；鴻海（2317）下跌3.5元至268.5元；聯發科（2454）下跌70元至4390元；廣達（2382）上漲2元來到376元；長榮（2603）下跌1元至193元。
今天漲幅前5名個股為捷敏-KY（6525）上漲13元，漲幅10％；悅城（6405）上漲6.5元，漲幅10％；宏旭-KY（2243）上漲4.7元，漲幅10％；日成-KY（4807）上漲4元，漲幅10％；康霈*（6919）上漲9.9元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌0.36元，跌幅10％；台南-KY（5906）下跌4.5元，跌幅9.91％；安馳（3528）下跌12元，跌幅9.8％；新纖（1409）下跌2.35元，跌幅8.41％；鼎固-KY（2923）下跌1.95元，跌幅7.65％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|捷敏-KY（6525）
|143.0
|▲13.0
|▲10.0％
|悅城（6405）
|71.5
|▲6.5
|▲10.0％
|宏旭-KY（2243）
|51.7
|▲4.7
|▲10.0％
|日成-KY（4807）
|44.0
|▲4.0
|▲10.0％
|康霈*（6919）
|109.0
|▲9.9
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|森崴能源（6806）
|3.24
|▼0.36
|▼10.0％
|台南-KY（5906）
|40.9
|▼4.5
|▼9.91％
|安馳（3528）
|110.5
|▼12.0
|▼9.8％
|新纖（1409）
|25.6
|▼2.35
|▼8.41％
|鼎固-KY（2923）
|23.55
|▼1.95
|▼7.65％
資料來源：證交所
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