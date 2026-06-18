台股史上最高收盤！漲587點至46465　台積電漲25元至2410

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲587.81點，以46465.2點作收，漲幅1.28％，成交量15439.24億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲94.87點開出，指數開高走高，盤中最高達46565.7點，最低45972.26點，終場收在46465.2點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2410元，漲幅1.05％；鴻海（2317）下跌3.5元至268.5元；聯發科（2454）下跌70元至4390元；廣達（2382）上漲2元來到376元；長榮（2603）下跌1元至193元。

今天漲幅前5名個股為捷敏-KY（6525）上漲13元，漲幅10％；悅城（6405）上漲6.5元，漲幅10％；宏旭-KY（2243）上漲4.7元，漲幅10％；日成-KY（4807）上漲4元，漲幅10％；康霈*（6919）上漲9.9元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為森崴能源（6806）下跌0.36元，跌幅10％；台南-KY（5906）下跌4.5元，跌幅9.91％；安馳（3528）下跌12元，跌幅9.8％；新纖（1409）下跌2.35元，跌幅8.41％；鼎固-KY（2923）下跌1.95元，跌幅7.65％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 捷敏-KY（6525） 143.0 ▲13.0 ▲10.0％ 悅城（6405） 71.5 ▲6.5 ▲10.0％ 宏旭-KY（2243） 51.7 ▲4.7 ▲10.0％ 日成-KY（4807） 44.0 ▲4.0 ▲10.0％ 康霈*（6919） 109.0 ▲9.9 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 森崴能源（6806） 3.24 ▼0.36 ▼10.0％ 台南-KY（5906） 40.9 ▼4.5 ▼9.91％ 安馳（3528） 110.5 ▼12.0 ▼9.8％ 新纖（1409） 25.6 ▼2.35 ▼8.41％ 鼎固-KY（2923） 23.55 ▼1.95 ▼7.65％

資料來源：證交所