JPP-KY AI訂單滿手　董座：7月新產能開出、今年營運可望再創高

▲JPP-KY今日舉行股東會。（圖／JPP-KY提供）
記者高兆麟／台北報導
經寶精密（JPP-KY，5284）今（18）日召開股東常會，會中通過2025年財報及每股配發5元現金股利。隨著AI伺服器需求持續升溫，董事長鍾國松表示，今年首季雖屬產業淡季，但客戶拉貨力道並未減弱，推升公司營運維持高檔，配合7月新增產能陸續開出，下半年成長動能可望進一步放大，今年全年營運仍以續創新高為目標。
鍾國松表示，目前公司成長主要來自AI伺服器相關產品，包含機櫃、機殼及電源機構件等出貨持續增加，加上美系雲端服務業者持續擴大AI資料中心建置，帶動客戶訂單穩定成長，也讓經寶在AI伺服器供應鏈的重要性持續提升。
他指出，目前泰國廠維持高稼動率，為因應客戶需求，公司新建噴漆廠將於7月投產，進一步增加製造量能，目前接單情況已延伸至下半年，預期第三季起營運表現將優於上半年。
鍾國松表示，近一年公司營運規模持續擴大，單月營收已多次突破4億元，反映AI相關需求仍相當強勁。隨著新產能加入，以及主要客戶持續擴大投資，公司對今年營收及獲利表現維持樂觀看法。
經寶去年受惠雲端伺服器及通訊設備需求成長，全年營運再創佳績，除本業獲利提升外，出售泰國土地也挹注業外收益，在扣除可轉換公司債評價影響後，全年每股純益12.05元。公司今年前5月營收19.87億元、年增47%，其中5月營收4.13億元，同步改寫單月歷史新高。
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