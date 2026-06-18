JPP-KY AI訂單滿手　董座：7月新產能開出、今年營運可望再創高

群創「猛虎出柙」帶旺面板股 爆量收漲停、飆18年新高

面板大廠群創（3481）今（18）日迎來處置結束首日，資金回流，股價奔64.4元漲停價，創18年來新高，成交量突破85萬張，穩居成交王，帶動友達（2409）、彩晶（6116）盤中一度反彈約9%。

0056換股卡位引多空激戰！華邦電爆量飆新高 南亞科刷天價後翻黑

重量級台股ETF元大高股息（0056）換股今（18）日盤後生效，新增成分股中包括記憶體熱門標的華邦電（2344）、南亞科（2408），2檔個股盤中雙雙刷下天價，不過南亞科一度翻黑再拉回，震盪明顯。

免淪壁紙！老牌紡織廠中福恢復交易 股價漲停慶祝

擁有3. 3萬股民的老牌紡織中福國際（1435）因已於15日重編並補行公告申報去年及今年第一季財報，證交所公告今（18日）起恢復交易，股價跳空漲停，刷出免淪壁紙慶祝行情，至上午11點30分高掛委買單逾300張。

快訊／台股飆新高！大漲688點衝46565 台積電漲30元至2415

權值股王台積電（2330）重新站回2400元以上，激勵電子股回神、金融股持續攻高，台股今（18）日盤中勁揚，10點20分左右再創新高，指數大漲688.81點至46565.70點。

股東批彰銀欠缺購併野心 董座回應：要娶人家、也要有意願

泛公股投信四合一話題炒得火熱，而公股金融機構整併，成為今（18）日公股金控、行庫股東會股東詢問焦點，彰銀（2801）小股東直言公司該銀應積極展開併購，吃下國票金（2889），但董事長胡光華回應：「你要娶人家，也要人家有意願」，任何併購機會都會評估，購併綜效、股東權益都要考量進去。

國巨*飆上千元觸漲停！ 10檔被動元件攻高亮燈

被動元件吸金！龍頭大廠國巨*（2327）不僅站穩千元，且亮燈漲停，創下分割後新高價， 帶動凱美（2375）等共10檔飆漲停，而新遭處置禾伸堂（3026）、金山電（8042）今早盤還在平盤以下弱勢整理，也在國巨強攻漲停後翻紅。

起薪46K！油電糖水鐵飯碗來了 今年招考589人

經濟部今(18)日表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於115年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定589名，每月起薪約4.6萬元，任用滿5年月薪上看6.5萬元，歡迎有志人士踴躍報考。

快訊／131萬人嗨翻！ 00919花3天填息達陣

受惠大型金控股走揚，擁有131萬受益人的國民ETF群益台灣精選高息（00919）今（18）日開盤不到5分鐘填息達陣，共花3個交易日。

99萬股民息利雙收！台股飆新高 00981A順勢填息達陣

擁有逾99萬受益人的熱門台股主動式ETF「主動統一台股增長」（00981A）今（18）日在台股指數創高下跟著走揚，盤中最高來到31.49元順勢填息，歷時3個交易日。

王雪紅：HTC成功轉型AI、XR內容平台 Q3推AI新應用

宏達電（HTC，2498）今（18）日舉行股東常會，董事長王雪紅表示，AI已成為全球最重要的產業趨勢，且發展速度遠超市場預期，HTC過去一年已成功轉型為AI、XR內容平台，未來將持續布局AI穿戴裝置、內容平台及沉浸式科技，今年第三季將推出AI應用內容，並加速拓展歐美市場。