航空燃油大調降　7/1起長程線每公斤新台幣84元降為62元

▲航空燃油附加費7月1日大調降。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

航空貨運承攬業者指出，今(18)日接到中華航空通知，航空燃油附加費自7月1日起長程線自每公斤84元降為62元，短程線自29元降為21元，降幅在26%到28%之間，估計國內其他各航都會跟進這次調降。在美伊戰爭之前，長程線燃油附加費是32元，7月1日調降之後仍有近倍數價格。

航空公司報備航空燃油附加費因為約需半個月行政程序，加上前期觀察，與實際油價會有近月的落差，2月28日美伊戰爭開打，油價開始上漲，航空公司4月1日才將長程線自每公斤32元提高為36元，漲幅僅12.5%。當時新加坡MOPS航空燃油每桶售價190.75美元，與2月27日的93.57美元相較，漲幅高達103.86%；油料原約佔航空公司營運成本三成，在油價高漲現況下，營運佔比也跟著提高。

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在5月1日，國內三家航空公司是倍數調升燃油附加費，長程線自每公斤41元提高到81元，發出通知的4月20日，當日新加坡MOPS航空燃油每桶售價169.14美元。

6月1日MOPS航空燃油每桶現貨價137.18美元，當日航空燃油附加費長程線自82元提高為84元。今日MOPS航空燃油每桶現貨價約127美元。