快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

▲央行總裁楊金龍資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（18）日召開理監事會議，會後宣布利率維持不變，為連續9季按兵不動。房市管制維持不變，但會滾動式檢討。

會後同時公告，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持在2％、2.375％及4.25％的水準。

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央行指出，未來仍將持續關注中東局勢發展、主要經濟體貨幣政策動向、AI產業鏈發展、美國經貿政策變化，以及極端氣候等不確定因素對國內經濟金融之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

至於房市管制，央行指出，3月本行適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限以來，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續增加，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦趨升；惟民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩。

全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由2024年6月底之高點37.6%，續降至本年5月底之35.2%；此期間，不動產貸款餘額仍持續增加，而其他放款(即總放款扣除不動產貸款)餘額增幅則大於不動產貸款餘額增幅，其中，與股市活動相關之信用明顯擴張。