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快訊／3縣市9地淹水警戒　雙北6區列一級

▲午後大雷雨。（圖／資料照）

▲午後大雷雨。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

大雷雨轟炸，經濟部水利署今（18）日下午3點針對台北市、新北市、南投縣共9地發布淹水警戒，其中台北市文山區、大安區、中正區，以及新北市中和區、永和區、新店區等6區已明顯積淹水，列為一級警戒。

水利署淹水警戒明細如下：

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台北市：
一級警戒 : 文山區 、 大安區 、 中正區
二級警戒 : 信義區 、 萬華區

新北市：
一級警戒 : 中和區 、 永和區 、 新店區

南投縣：
二級警戒 : 竹山鎮

關鍵字： 大雷雨淹水警戒台北市新北市南投縣

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