快訊／3縣市9地淹水警戒　雙北6區列一級

▲午後大雷雨。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
大雷雨轟炸，經濟部水利署今（18）日下午3點針對台北市、新北市、南投縣共9地發布淹水警戒，其中台北市文山區、大安區、中正區，以及新北市中和區、永和區、新店區等6區已明顯積淹水，列為一級警戒。
水利署淹水警戒明細如下：
台北市：
一級警戒 : 文山區 、 大安區 、 中正區
二級警戒 : 信義區 、 萬華區
新北市：
一級警戒 : 中和區 、 永和區 、 新店區
南投縣：
二級警戒 : 竹山鎮
▲午後大雷雨。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
大雷雨轟炸，經濟部水利署今（18）日下午3點針對台北市、新北市、南投縣共9地發布淹水警戒，其中台北市文山區、大安區、中正區，以及新北市中和區、永和區、新店區等6區已明顯積淹水，列為一級警戒。
水利署淹水警戒明細如下：
台北市：
一級警戒 : 文山區 、 大安區 、 中正區
二級警戒 : 信義區 、 萬華區
新北市：
一級警戒 : 中和區 、 永和區 、 新店區
南投縣：
二級警戒 : 竹山鎮
關鍵字： 大雷雨 ﹑ 淹水警戒 ﹑ 台北市 ﹑ 新北市 ﹑ 南投縣
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2026-06-18 13:34
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2026-06-18 11:11
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2026-06-18 10:41
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2026-06-18 12:32
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