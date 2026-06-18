陽明看Q3優於Q2　公司新增運力與波灣航線恢復正常有助增業績

▲陽明海運估第三季會比第二季好。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(18)日下午舉辦法說會，公司方面指出，第三季看起來比第二季好，美國線旺季提早到來，但因第三季是傳統旺季，7、8月訂艙狀況良好，9月待觀察；由於公司今年共有5艘1.55萬箱(20呎櫃)貨櫃船交船，公司並未退租租賃船舶，有利業績增長，如果荷莫茲海岬順利恢復通航，波斯灣航線業績也明顯增長拉高。

法人都很關切荷莫茲海峽影響，陽明指出，因為本月19日美伊簽署備忘錄後，還有展開60天談判，公司塊在波斯灣內船隻何時駛離，波斯灣航線何時復航，要看保險公司政策、船籍國航安指引，要在確保安全情況下才會進行。

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由於目前波斯灣線貨量僅約美伊戰爭前20-30%，都是經由荷莫茲海峽外港口轉陸運運進，待波斯灣航線恢復正常後，估計貨載會有大量需求。

船隊部分，公司今年2月與4月各交1艘1.55萬箱LNG船，本月底交第三艘，下半年再交兩艘，對今年業績增長會很有助益，目前新船都安排在北歐航線。

第四季要看美伊事件發展與美國關稅走向，全球經濟成長前景仍充滿高度不確定性，目前無法預測。

陽明今年第一季營收為新台幣386.61億元，稅後淨利為14.36億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.41元。5月因美國進口商趕7月24日10%關稅到期前進貨，單月營收為151.04億元，較4月營收增加27.46億元，增幅為22.22%。