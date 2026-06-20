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八里磁吸換屋族　在地房仲指1最夯產品「8百萬入手」

▲▼ 八里房市 。（圖／永慶提供）

▲淡江大橋正式通車，同時也讓八里住宅市場能見度提升。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋正式通車，同時也讓八里住宅市場能見度提升。在地房仲表示，八里房價親民，吸引許多外來客換屋移入，以小換大。八里舊市區生活機能佳，中古大樓3房總價僅800~1000萬元，指名度高。

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永慶不動產八里中華加盟店東蔡一裕表示，雖然目前整體房市仍受到政策與貸款限制影響，成交量不若前幾年熱絡，但隨著淡江大橋話題持續發酵，八里的詢問度與看屋量確實有明顯提升。

八里房市大致可分為三大區塊，包括龍米路河岸景觀區、八里舊市區、台北港重劃區。

蔡一裕指出，台北港重劃區新案成交單價約40萬元上下，屋齡10年內的成屋則約35萬元左右，買盤以首購族及外來人口為主。而擁有淡水河景與淡江大橋景觀優勢的龍米路沿線，河景第一排產品多為20年左右社區，成交單價普遍已站上4字頭，部分個案甚至5字頭。

至於生活機能最成熟的八里舊市區，蔡一裕指出，該區集中於中山路、中華路一帶，行政中心、賣場及各項生活設施都有，區域內屋齡約30年的中古大樓，目前成交單價約23萬至25萬元，3房產品總價約800~1000萬元之間，是目前市場上最具價格優勢的產品類型。

蔡一裕觀察，在央行信用管制與第七波打炒房政策影響下，八里房價近2年僅些微修正，跌幅相當有限，大約落在5%左右，並未超過10%。

▲▼ 八里房市 。（圖／永慶提供）

▲八里供給量並不大，不論新建案或中古屋待售量都不算多。（圖／永慶提供）

蔡一裕分析，主要原因在於區域供給量並不大，不論新建案或中古屋待售量都不算多，加上屋主大多仍有獲利空間，因此並未出現急售或拋售現象。

他進一步指出，目前市場主力買盤仍以首購與換屋需求為主，除了在地居民從舊屋換新屋外，也有不少來自三重、蘆洲、五股等區域的民眾，選擇賣掉原有住宅後轉進八里購屋，以相同預算換取更大的居住空間，因此「小換大」需求相當穩定。

展望未來，蔡一裕認為，隨著台北港持續開發、大型建商持續推案，以及淡江大橋正式通車帶來的交通與人口紅利，八里仍具備長期發展潛力，尤其近年區域人口持續成長，未來房市表現仍值得期待。

▲▼ 八里房市 。（圖／永慶提供）

▲蔡一裕相當看好八里的房市發展。（圖／永慶提供）

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關鍵字： 永慶區域房市永慶房市訊息永慶八里淡江大橋房價換屋蔡一裕

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