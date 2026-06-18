房市「到此為止」非鬆手　楊金龍：央行持續滾動式檢討





▲賞屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議維持政策利率不變，房市選擇性信用管制措施也未再調整。針對外界關注先前在立法院所說房市「到此為止」，央行總裁楊金龍會後澄清，完整意思並非市場解讀的打房告一段落，而是央行會持續關注、滾動式檢討，相關措施仍由理監事會決議。

楊金龍表示，今年3月央行微幅調整房市管制措施，將全國自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調升為6成，當時就是依照「滾動式檢討」原則辦理。至於這次理監事會，選擇性信用管制措施維持不變。

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他指出，央行政策方向仍希望房市軟著陸。自3月調整第2戶購屋貸款成數上限以來，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率持續增加，都更危老重建貸款占建築貸款比率也趨升。不過，民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩。

央行新聞稿指出，全體銀行不動產貸款占總放款比率，也就是不動產貸款集中度，已由2024年6月底高點37.6%，續降至今年5月底35.2%。不過，此期間不動產貸款餘額仍持續增加，只是其他放款餘額增幅大於不動產貸款餘額增幅。

楊金龍進一步說明，房貸集中度下降，部分原因是其他信用擴張加快，其中與股市活動相關的信用明顯擴張；換言之，部分資金並未流向央行原先期待的實體生產產業，而是流向股市。

央行指出，伴隨台股交易熱絡，民眾擴大借貸從事理財活動，今年以來全體銀行個人理財週轉金貸款，以及對民營證券期貨與金融輔助業投融資均明顯成長，銀行宜留意相關信用擴張情形及風險控管。

對於是否已針對相關信用擴張進行金檢，楊金龍表示，央行都有掌握，也透過聯徵進一步了解信用情況；至於金檢屬金管會權責。據他了解，金管會也密切注意此事，近期金控業者也已自行提醒要加強內部控管。

楊金龍強調，央行採取選擇性信用管制措施，目的在於防範銀行信用資源過度集中不動產市場，並引導信用資源流向生產事業實質活動所需資金。未來央行仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向，同時留意新青安等房地產相關政策對房市可能影響，滾動檢討信用管制措施執行成效。