央行利率連9凍！2理事主張升息　楊金龍鬆口：目前稍微偏鷹





▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議利率連9凍。不過，央行總裁楊金龍會後透露，本次理事會中有2位理事認為現在是調升利率的好時機，主要考量通膨壓力；他也在記者會中鬆口表示，面對後續不確定性，「目前央行政策要稍微偏鷹」。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量國內通膨展望尚屬溫和，且預期國內經濟成長動能穩健，為審慎因應全球經濟金融前景不確定性，以及中東衝突效應對國內物價與經濟可能造成的影響，理事會認為本次維持政策利率不變，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%，有助整體經濟金融穩健發展。

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不過，利率決策雖維持不變，理事會內部已出現升息聲音。楊金龍會後表示，這次有2位理事認為現在是調升利息的好時機，主要理由是通膨。央行本次也略上修今年台灣CPI及核心CPI年增率預測值，分別為1.91%、1.90%。

楊金龍指出，央行基本上關注2%左右的通膨水準，台灣今年CPI、核心CPI預測仍在1.9%左右，但國際油價、中東局勢及美伊初步協議後續執行情況仍有不確定性，後續仍要觀察第3季、第4季變化。

他並以美國為例表示，美國通膨仍明顯高於目標，聯準會對PCE及核心PCE預測仍偏高，明年、後年才可能逐步降溫，因此貨幣政策立場仍偏鷹。相較之下，台灣目前仍未升息，央行決策仍是依據數據表現而定。

楊金龍說，近期有多位理事提醒，通膨壓力必須密切注意，央行態度也會適度反映風險。他在記者會中表示，「我認為目前央行要稍微偏鷹。」這番說法也使外界解讀，央行雖然本次按兵不動，但面對通膨與國際金融變數，政策口風已較先前謹慎。

經濟成長方面，央行本次大幅上修今年台灣經濟成長率預測值至9.45%。央行指出，第1季受惠AI等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資穩健擴增，加上民間消費增溫，經濟成長遠優於預期；預期第2季經濟續呈高度成長。

央行表示，下半年新興科技應用商機持續拓展，將續帶動台灣出口穩健擴張，並挹注民間投資動能，民間消費也可望持續成長。不過，未來仍須關注中東局勢發展、主要經濟體貨幣政策動向、AI產業鏈發展、美國經貿政策變化，以及極端氣候等不確定因素對國內經濟金融的影響。

楊金龍強調，央行未來將持續依據經濟與物價數據變化，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並在上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。