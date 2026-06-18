ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股創46K新高！外資回補211億　中鋼掃貨31萬張

▲鋼鐵龍頭中鋼集團推動產業高值化。（圖／中鋼提供）

▲外資大買中鋼31.9萬張。（圖／中鋼提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊簽署諒解備忘錄，化解聯準會偏鷹態度、美股四大指數跌多漲少壓力，今（18）日台股開高走高，終場站上4萬6千點歷史新高，外資由賣轉買回補211.32億元，大舉買超中鋼（2002）31.9萬張，居買超第一名個股。

今日為端午節連假前夕，日、韓亞股連袂走強，台股開高走高，盤中最高來到46565.7點，終場上漲587.81點或漲幅1.28%，以46465.2點作收，成交金額1兆5483億元，周線上漲2296.16點或漲幅5.19%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據證交所公布統計資料，外資買超211.32億元；投信賣超56.42億元；自營合計買超154.88億元，其中自行買賣部分買超58.58億元，避險操作買超96.31億元，三大法人今日合計買超309.78億。

今日外資買超前十大個股、張數，分別中鋼（2002）31萬9913張、台塑（1301）14萬2290張、聯電（2303）6萬5777張、友達（2409）5萬2384張、旺宏（2337）3萬1388張、台玻（1802）2萬6659張、康霈*（6919）2萬5485張、永豐金（2890）2萬3485張、華航（2610）1萬9462張、中信金（2891）1萬9244張。

今日外資賣超前十大個股、張數，分別為彩晶（6116）7萬9725張、兆豐金（2886）3萬3020張、群創（3481）2萬9761張、鴻海（2317）2萬5474張、緯創（3231）2萬5043張、遠傳（4904）2萬4676張、聯合再生（3576）2萬1442張、華邦電（2344）1萬9836張、臻鼎-KY（4958）1萬8103張、玉山金（2884）1萬5142張。

關鍵字： 標籤:**台股外資動向中鋼端午節鋼鐵股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【你經歷了什麼】大班弟弟上輩子傷很深？　深情飆唱丁噹《你為什麼說謊》

推薦閱讀

台股創46K新高！外資回補211億　中鋼掃貨31萬張

台股創46K新高！外資回補211億　中鋼掃貨31萬張

美伊簽署諒解備忘錄，化解聯準會偏鷹態度、美股四大指數跌多漲少壓力，今（18）日台股開高走高，終場站上4萬6千點歷史新高，外資由賣轉買回補211.32億元，大舉買超中鋼（2002）31.9萬張，居買超第一名個股。

2026-06-18 18:12
快訊／台股 7檔「抓去關」新名單　被動元件大毅入列

快訊／台股 7檔「抓去關」新名單　被動元件大毅入列

證交所、櫃買中心今（18）日公告12檔處置股新名單，和桐（1714）、全新（2455）、大毅（2478）、台勝科（3532）、波若威（3163）、聯一光（3441）、環球晶（6488），這7檔處置時間預計自下周一（22）日起關到7月3日。

2026-06-18 18:10
央行利率連9凍！2理事主張升息　楊金龍鬆口：目前稍微偏鷹

央行利率連9凍！2理事主張升息　楊金龍鬆口：目前稍微偏鷹

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議利率連9凍。不過，央行總裁楊金龍會後透露，本次理事會中有2位理事認為現在是調升利率的好時機，主要考量通膨壓力；他也在記者會中鬆口表示，面對後續不確定性，「目前央行要稍微偏鷹」。

2026-06-18 17:53
房市「到此為止」非鬆手　楊金龍：央行持續滾動式檢討

房市「到此為止」非鬆手　楊金龍：央行持續滾動式檢討

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議維持政策利率不變，房市選擇性信用管制措施也未再調整。針對外界關注先前在立法院所說房市「到此為止」，央行總裁楊金龍會後澄清，完整意思並非市場解讀的打房告一段落，而是央行會持續關注、滾動式檢討，相關措施仍由理監事會決議。

2026-06-18 17:37
快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

中央銀行今（18）日召開理監事會議，會後宣布利率維持不變，為連續9季按兵不動。房市管制維持不變，但會滾動式檢討。

2026-06-18 16:35
環球晶提前開獎！5月每股暴賺7.33元　年增率1208%

環球晶提前開獎！5月每股暴賺7.33元　年增率1208%

環球晶（6488）因近期股價達公布注意交易資訊標準，18日應主管機關要求公告5月自結財務數據。受惠獲利大幅成長，5月稅後純益達35.03億元，每股純益（EPS）7.33元，較去年同期0.56元大增1208.93%。

2026-06-18 16:52
被動元件蜜望實股價刷新高　獲利提前開獎「單月虧損」

被動元件蜜望實股價刷新高　獲利提前開獎「單月虧損」

被動元件股蜜望實（8043）今（18日）股價盤中、收盤都創下新高，股價短線急漲，被要求提前公告獲利，今年本業穩定成長，但今日公布自結5月單月竟出現虧損100萬元，不過與去年同期相較虧損金額有所減少。

2026-06-18 16:46
12萬人注意！00400A首配0.12元　年化配息率9.52%

12萬人注意！00400A首配0.12元　年化配息率9.52%

擁有12萬受益人主動式台股ETF－主動國泰動能高息（00400A）今（18）日首次收益分配期前公告，每單位配息0.12元，若以今日收盤價15.12元計算，單月配息率為0.79%，年化配息率為9.52%，除息交易日為7月9日，最後買進日為7月8日，股息預計於7月31日發放。

2026-06-18 14:44
0056新歡飆速！2檔亮燈　南亞科最後一單爆2萬張收天價

0056新歡飆速！2檔亮燈　南亞科最後一單爆2萬張收天價

重量級台股ETF元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）換股今（18）日盤後生效，新納成分股漲跌互見，其中0056新歡南亞（1303）、華邦電（2344）雙雙以漲停作收，南亞科（2408）盤中一度翻黑但最後一單灌入2.06萬張成交量，以每股459.5元天價作收。

2026-06-18 13:53
群創「猛虎出柙」帶旺面板股　爆量收漲停、飆18年新高

群創「猛虎出柙」帶旺面板股　爆量收漲停、飆18年新高

面板大廠群創（3481）今（18）日迎來處置結束首日，資金回流，股價奔64.4元漲停價，創18年來新高，成交量突破85萬張，穩居成交王，帶動友達（2409）、彩晶（6116）盤中一度反彈約9%。

2026-06-18 13:34

讀者迴響

熱門新聞

免淪壁紙！老牌紡織廠中福恢復交易　股價漲停慶祝

森崴能源「接刀仔」賠160萬又買回：搞不好像力積電

台股史上最高收盤！漲587點至46465　台積電漲25元至2410

國巨*飆上千元觸漲停！　10檔被動元件攻高亮燈

快訊／131萬人嗨翻！　00919花3天填息達陣

被動元件蜜望實股價刷新高　獲利提前開獎「單月虧損」

0056換股卡位引多空激戰！華邦電爆量飆新高　南亞科刷天價後翻黑

快訊／3縣市9地淹水警戒　雙北6區列一級

起薪46K！油電糖水鐵飯碗來了　今年招考589人

快訊／玩真的！慧洋海運董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親

快訊／台股飆新高！大漲688點衝46565　台積電漲30元至2415

群創「猛虎出柙」帶旺面板股　爆量收漲停、飆18年新高

當沖賺1萬嗨了　大學生陷進去「兩周賠光學費」

航空燃油大調降　7/1起長程線每公斤新台幣84元降為62元

0056新歡飆速！2檔亮燈　南亞科最後一單爆2萬張收天價

99萬股民息利雙收！台股飆新高　00981A順勢填息達陣

快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

快訊／台股 7檔「抓去關」新名單　被動元件大毅入列

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
苗栗國小童沒上課…獨自1人「坐保麗龍塊」海上飄！驚險畫面曝光

苗栗國小童沒上課…獨自1人「坐保麗龍塊」海上飄！驚險畫面曝光
梅西狂進3球刷11項紀錄！　謙稱：到頭來只是數字而已

梅西狂進3球刷11項紀錄！　謙稱：到頭來只是數字而已

用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文斥：我拜訪10位但不能講名字

用欺瞞手段會面美議員？　鄭麗文斥：我拜訪10位但不能講名字

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

被問「像沈伯洋」張孝全尷尬臉　沈曝選戰劣勢：我沒蔣萬安帥

被問「像沈伯洋」張孝全尷尬臉　沈曝選戰劣勢：我沒蔣萬安帥

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366