台股創46K新高！外資回補211億　中鋼掃貨31萬張

▲外資大買中鋼31.9萬張。（圖／中鋼提供）
記者巫彩蓮／台北報導
美伊簽署諒解備忘錄，化解聯準會偏鷹態度、美股四大指數跌多漲少壓力，今（18）日台股開高走高，終場站上4萬6千點歷史新高，外資由賣轉買回補211.32億元，大舉買超中鋼（2002）31.9萬張，居買超第一名個股。
今日為端午節連假前夕，日、韓亞股連袂走強，台股開高走高，盤中最高來到46565.7點，終場上漲587.81點或漲幅1.28%，以46465.2點作收，成交金額1兆5483億元，周線上漲2296.16點或漲幅5.19%。
根據證交所公布統計資料，外資買超211.32億元；投信賣超56.42億元；自營合計買超154.88億元，其中自行買賣部分買超58.58億元，避險操作買超96.31億元，三大法人今日合計買超309.78億。
今日外資買超前十大個股、張數，分別中鋼（2002）31萬9913張、台塑（1301）14萬2290張、聯電（2303）6萬5777張、友達（2409）5萬2384張、旺宏（2337）3萬1388張、台玻（1802）2萬6659張、康霈*（6919）2萬5485張、永豐金（2890）2萬3485張、華航（2610）1萬9462張、中信金（2891）1萬9244張。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為彩晶（6116）7萬9725張、兆豐金（2886）3萬3020張、群創（3481）2萬9761張、鴻海（2317）2萬5474張、緯創（3231）2萬5043張、遠傳（4904）2萬4676張、聯合再生（3576）2萬1442張、華邦電（2344）1萬9836張、臻鼎-KY（4958）1萬8103張、玉山金（2884）1萬5142張。
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