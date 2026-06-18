國泰投信8檔基金淨值「校正回歸」　金管會：面臨最重300萬裁罰

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰投信傳出未將利害關係人納管，導致全委帳戶、基金誤買董事郭明鑑兼任獨董的世芯- KY（3661）。金管會證實，國泰投信已於今（2O26）年1月23日、3月17日通報重大偶發事件，已經完全委帳戶4.54億元損失賠償，8檔主動基金淨值重新估算，公司承諾全數賠償投資人虧損，此事件涉及沒有利益迴避、內控內稽制度落實，國泰投信面臨60～300萬元行政裁罰。

金管會證期局主秘王秀玲引述法條，投信事業之董事與他公司董事為同一人時，該公司即屬於「利害關係人公司」，因此投信旗下基金與全委帳戶原則上不得買賣該公司發行的股票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件來龍去脈，國泰世華銀行董事長暨國泰投信董事郭明鑑在去（2025）年5月29日起出任世芯獨董，而國泰投信未將世芯納入限制投資名單中，到了今（2026） 年 1 月於例行檢視中自行發現，才將持股全數處分完畢。

國泰投信在今年財報中揭露認列全數賠償款與損失約4.54億元，證期局證實，全委的部分已全數處理完畢，沒有訴訟情事發生；但受影響的共同基金，包括國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金，受影響人數、賠償金額仍在清算中。

國泰投信利害關係人內控內稽防火牆如何建立，沒有立即發現公司董事兼任其他公司董事，導致「誤買」投資標的，王秀玲要求公司出具陳述意見，也會釐清董事是否善盡主動申報兼職的責任，不過這個案件確定違反利害關係人內控內稽制度，依法可60～300 萬元的罰鍰，後續可能面臨糾正、警告等行政懲處。

