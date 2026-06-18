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郭明鑑兼世芯獨董釀災！國泰投信8基金淨值重算　補償款6／29入帳

▲國泰投信董事、國泰世華銀行董事長郭明鑑。（圖／記者林世文攝）

▲國泰投信董事、國泰世華銀行董事長郭明鑑。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰投信因董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事，導致連結到該公司股票的投資涉及關係人交易，爆出8檔基金淨值重算爭議，公司今（18）日再次向外說明，將於6月23日寄發通知信函予受影響受益人，通知對象包含銷售機構，銷售機構亦配合通知其所屬受影響之投資人。補償款項匯款作業預計於6月29日進行。

國泰投信強調，實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同略有差異，通知信函若有退信或退匯之情形，本公司將主動聯繫並持續完成後續作業，以確保受益人獲悉相關資訊及取得應有補償，保障其權益。

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國泰投信在今年財報中揭露認列全數賠償款與損失約4.54億元，證期局證實，全委的部分已全數處理完畢，沒有訴訟情事發生；但受影響的共同基金，包括國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金及國泰台灣高股息基金，受影響人數、賠償金額仍在清算中。

以下是國泰投信聲明全文：

本公司於例行檢視作業中發現，本公司董事郭明鑑先生因擔任世芯-KY上市公司獨立董事，8檔基金部分投資標的未符合《證券投資信託基金管理辦法》第10條第1項第5款所定不得投資有利害關係之公司所發行之證券。本公司第一時間即啟動相關檢視及處理程序，相關持股已於1月20日全數出清完畢。

經重新核算影響期間各相關基金之損益後，本公司為善盡企業社會責任，並維護受益人權益，採取「從優原則」辦理，投資人溢領部分不予追回，短少部分加計利息全額補償。

本公司將於6月23日寄發通知信函予受影響受益人，通知對象包含銷售機構，銷售機構亦配合通知其所屬受影響之投資人。補償款項匯款作業預計於6月29日進行。實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同略有差異，通知信函若有退信或退匯之情形，本公司將主動聯繫並持續完成後續作業，以確保受益人獲悉相關資訊及取得應有補償，保障其權益。

上述補償及其衍生成本均由本公司全額負擔，對各基金淨值、基金資產及受益人權益均無影響，亦未涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理之特殊事項。

本公司對於本次事件深表歉意，將虛心檢討並配合主管機關辦理後續事項，精進相關作業流程與管理機制，強化投資管理及檢核作業，以防範類似情事再次發生。

關鍵字： 標籤:**國泰投信基金爭議補償機制投資人權益淨值重算

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