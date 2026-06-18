財神爺大撒幣！「10.38億威力彩」一注獨得　開在台北市

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

近期多家銀行爆發行員與地政士勾結，在客戶辦理不動產押借款並收取回扣情事，今（18）日金管會證實，此案件檢調單位著手調查，有13家銀行通報重大偶發事件，涉案行員約有60名。

台股創46K新高！外資回補211億 中鋼掃貨31萬張

美伊簽署諒解備忘錄，化解聯準會偏鷹態度、美股四大指數跌多漲少壓力，今（18）日台股開高走高，終場站上4萬6千點歷史新高，外資由賣轉買回補211.32億元，大舉買超中鋼（2002）31.9萬張，居買超第一名個股。

郭明鑑兼世芯獨董釀災！國泰投信8基金淨值重算 補償款6／29入帳

國泰金（2882）旗下國泰投信因董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事，導致連結到該公司股票的投資涉及關係人交易，爆出8檔基金淨值重算爭議，公司今（18）日再次向外說明，將於6月23日寄發通知信函予受影響受益人，通知對象包含銷售機構，銷售機構亦配合通知其所屬受影響之投資人。補償款項匯款作業預計於6月29日進行。

快訊／台股 7檔「抓去關」新名單 被動元件大毅入列

證交所、櫃買中心今（18）日公告12檔處置股新名單，和桐（1714）、全新（2455）、大毅（2478）、台勝科（3532）、波若威（3163）、聯一光（3441）、環球晶（6488），這7檔處置時間預計自下周一（22）日起關到7月3日。

央行利率連9凍！2理事主張升息 楊金龍鬆口：目前稍微偏鷹

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議利率連9凍。不過，央行總裁楊金龍會後透露，本次理事會中有2位理事認為現在是調升利率的好時機，主要考量通膨壓力；他也在記者會中鬆口表示，面對後續不確定性，「目前央行要稍微偏鷹」。

房市「到此為止」非鬆手 楊金龍：央行持續滾動式檢討

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議維持政策利率不變，房市選擇性信用管制措施也未再調整。針對外界關注先前在立法院所說房市「到此為止」，央行總裁楊金龍會後澄清，完整意思並非市場解讀的打房告一段落，而是央行會持續關注、滾動式檢討，相關措施仍由理監事會決議。

快訊／央行利率連9凍 房市管制維持不變

中央銀行今（18）日召開理監事會議，會後宣布利率維持不變，為連續9季按兵不動。房市管制維持不變，但會滾動式檢討。

環球晶提前開獎！5月每股暴賺7.33元 年增率1208%

環球晶（6488）因近期股價達公布注意交易資訊標準，18日應主管機關要求公告5月自結財務數據。受惠獲利大幅成長，5月稅後純益達35.03億元，每股純益（EPS）7.33元，較去年同期0.56元大增1208.93%。

被動元件蜜望實股價刷新高 獲利提前開獎「單月虧損」

被動元件股蜜望實（8043）今（18日）股價盤中、收盤都創下新高，股價短線急漲，被要求提前公告獲利，今年本業穩定成長，但今日公布自結5月單月竟出現虧損100萬元，不過與去年同期相較虧損金額有所減少。

12萬人注意！00400A首配0.12元 年化配息率9.52%

擁有12萬受益人主動式台股ETF－主動國泰動能高息（00400A）今（18）日首次收益分配期前公告，每單位配息0.12元，若以今日收盤價15.12元計算，單月配息率為0.79%，年化配息率為9.52%，除息交易日為7月9日，最後買進日為7月8日，股息預計於7月31日發放。