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不動產「借名登記」成家族治理挑戰　銀行理財智庫團隊提解方

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信銀提出不動產「借名登記」解方。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信銀行自去（2025）年起發布《家族永續洞悉》系列報告，由稅務、不動產、信託、法律等專家組成之理財智庫，最新一期報告指出，高資產客戶不動產持有規模擴大，「借名登記」所浮現的所有權爭議等挑戰，中信銀行提醒，可整合不動產、金融等跨領域專業，釐清法律權屬與契約效益，建立交易基礎，完成不動產登記與執行。

中信銀行《家族永續洞悉》系列報告鎖定資產規模達1億元的高資產客群，透過理財案例提出痛點及解方。近期發現，過去高資產家族基於資產配置、融資與稅務考量，普遍以「借名登記」方式持有不動產，相關安排多建立於信任基礎，缺乏明確契約與制度化管理。

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本期報告特別探討面臨法規與稅制下的所有權、資產控制權、贈與稅與土地增值稅等爭議，查核趨嚴與資產規模擴大，相關風險逐漸顯現，包括所有權爭議與法律不確定性、實際出資人資產控制權不足、贈與稅與土地增值稅等稅負風險升高，以及傳承過程複雜化等情況催化下，「借名登記」所衍生的家族治理挑戰。

中信銀行針對此現象，建議投資人應整合法律、稅務與不動產等跨領域專業，協助釐清法律權屬與契約效益，評估不同返還方式之稅負差異，並建立不動產市場價值後，完成不動產移轉登記；另一方面，當家族持有高價值土地時，若採實體分割各自持有，恐導致土地細碎化，降低整體開發價值與議價能力。

中信銀行提醒，對於具發展潛力的區域如產業區聚落，應優先維持土地完整性避免實體分割，並採用不動產公司化、以股權方式間接持有，及規劃股權贈與取代土地分配等策略，提升整體資產價值。針對高資產客戶常見的稅負成本與傳承，則可以信託規劃搭配贈與方案，亦可建立二代資產保全信託，除了保護股票資產，防範未來二代未妥善運用之風險，也能結合稅務規劃型信託，保障自身有穩定金流可以照顧自己老年生活。在土地尚未出售前，則預先規劃稅源或搭配保險機制，避免發生無法順利承接資產的風險。

值得一提的是，中信銀行亦觀察，高資產客戶除資產治理外，常面臨資產高度集中於不動產、資金流動性不足，或開發前期資金需求大但不願出售核心資產等情況，則可運用土地擔保融資結合投資組合配置，協助客戶在不出售土地的前提下，將不動產轉化為可運用金來源，並透過多層資產配置與風險管理機制，打造可支應未來開發的「資金池」，推動家族資產由「靜態持有」轉化為「動態治理」的財務工具。

關鍵字： 標籤:**不動產治理資產傳承高資產家族借名登記中信銀行

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