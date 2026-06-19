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6檔海外MANGOS概念ETF爆夯　今年來規模成長破千億元

▲▼SpaceX股價上漲。（圖／路透）

▲SpaceX成功上市成為MANGOS投資話題一員。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球AI投資風潮持續擴大，華爾街投資人繼FAANG(尖牙股)、Magnificent7(科技七巨頭)後，開始關注由Meta Platforms (META-US)、Anthropic、輝達 (NVDA)、Google、OpenAI 與 SpaceX組成的下一波AI新明星隊，其核心業務皆聚焦於前沿AI模型開發、掌握AI晶片、算力及能源等關鍵基礎設施，被視為未來AI生產力革命的核心參與者，推升相關美股買氣夯，與MANGOS概念相關的海外股票ETF規模、績效跟著水漲船高。

▲▼ MANGOS概念ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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根據CMoney統計，截至昨（18）日止，今年以來規模成長前10大的海外股票ETF名單中，符合MANGOS概念的AI算力、電力基建、太空經濟3大主題ETF共計6檔，其中，非科技類方面，新光美國電力基建(009805)、第一金太空衛星(00910)兩檔最吸金，上半年來規模分別新增68.33億元、67.43億元最多；至於科技類方面，由富邦NASDAQ(00662)、國泰費城半導體(00830)、國泰臺韓科技三檔(00735)ETF出頭，年初以來規模成長逾百億元，整體來看，6檔海外MANGOS概念ETF規模上半年來強力吸金，規模新增約1034億元，同時各檔MANGOS概念ETF績效不俗，上半年來都有兩位數以上報酬。

新光美國電力基建(009805)ETF投資團隊表示，全球大型雲端服務業者（CSP）持續上修資本支出，顯示AI需求仍處於高速成長階段，唯今年以來美股主要科技股價衝高，高估值迫使部分資金獲利賣壓湧現，當美科技股震盪擴大，美電力股擁有低估值優勢，加上電力公用事業具防禦特性，與兼顧AI+能源雙成長題材，可作為美股長線避險型標的，亦是符合MANGOS概念的最佳防禦資產。投資人若看好AI長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與股價波動，可透過美國電力基建ETF來布局實體電力資產。

台新投信強調，從代理AI到實體AI階段，全球「AI+產業」將進入「電力決勝」的地獄階段，全球科技巨頭從大搶算力，紛紛轉向全力搶佔電力資產，包括美國大型電力公司-新紀元能源(NextEra)啟動併購道明尼能源(Dominion)，表示美國電力公用事業出現新整併潮，反映AI用電饑渴，透過新光美國電力基建(009805)ETF，可以完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，兼具AI成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，全面捕捉美股「MANGOS」新牛市行情。
 

關鍵字： AI投資科技股電力基建ETF成長SpaceX

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