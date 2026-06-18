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陽明未來兩年預計訂造約30艘新船　看好第三季主因歐洲線運價上升

▲左起陽明行政長邱曾玉、技術長吳宜達、總經理李明輝、董事長蔡豐明、業務長李文忠、策略長曾建彰、運籌長江嘉文。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起陽明行政長邱增玉、技術長吳宜達、總經理李明輝、董事長蔡豐明、業務長葉文忠、策略長曾建彰、運籌長江嘉文。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)董事長蔡豐明今(18)晚在媒體餐敘上表示，公司下個月董事會就會通過6艘1.3萬箱(20呎櫃)訂造案，接下來期待訂造2.4萬箱超大型貨櫃船，另現有16艘中小型貨櫃船也到了汰換年齡，未來兩年需要訂造的新船在30艘上下。另公司看好今年第三季業績，全年整體業績表現樂觀。

陽明相關主管進一步說明，第二季美國線運價是從5月中開始上漲，6月運價水平明顯拉高，但因結航因素，高運價會反應在7月帳上，8月估計也還在較高水平，9月如果運價有較明顯下修，影響較多的是10月帳上表現；而歐洲線起漲的晚，6月中明顯拉高，加上亞洲區間航線運價平穩，第三季整體業績表現應該優於第二季；另公司今年增添5艘1.55萬箱貨櫃船，也將為業績加分。

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▲左起陽明行政長邱曾玉、技術長吳宜達、總經理李明輝、董事長蔡豐明、業務長李文忠、策略長曾建彰、運籌長江嘉文。（圖／記者張佩芬攝）

▲蔡豐明對公司今年業績表示樂觀。（圖／記者張佩芬攝）

在造船方面，董事會同意建造的6艘1.3萬箱貨櫃船，已洽妥造船廠，將在董事會同意後會正式下單建造，預計2028年下半年開始交船，未來將做為拓展南美線主力船。

在三大海運聯盟當中唯一沒有2萬箱以上貨櫃船的陽明，終於要啟動建造計畫，該型船主要航行歐洲，開一條航線需要12艘船，不過陽明需要考量聯盟船隊配置，實際艘數還未定案。

16艘1500-2600箱的中小型貨櫃船，因為塢位容易安排，建造時間也短，下單時間會安排在大型船之後。目前公司現有中小型貨櫃船船齡都已近20年，必須開始分批汰換。

蔡豐明今晚介紹公司幾位新任高階主管，該公司技術長鄭正雄一個多月前退休，遺缺由策略長吳宜達接任，新任策略長曾建彰原任歐洲與地中海公司總經理，新任業務長葉文忠原任上海環明副總經理、運籌長江嘉文原任運務主管，接掌現職已年餘，首次與媒體見面。

關鍵字： 陽明未來兩年30艘新船看好第三季歐洲線運價上升

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