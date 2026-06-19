ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

益航股東會通過減資16.29%　由多角化經營回歸專注於航運本業

▲益航董事長郭人豪主持股東會，左為總經理莊仟萬。（圖／讀者提供）

▲益航董事長郭人豪主持股東會，左為總經理莊仟萬。（圖／益航提供）

記者張佩芬／台北報導

益航(2601)昨(19)日召開股東會，通過減資16.29%以彌補虧損，公司總經理莊仟萬會上針對減資做補充說明，表示未來公司將由多角化經營回歸至專注於航運本業，減少對非航運業務的資源分散。益航表示將審慎評估在適當時機租賃、購入船舶，降低船隊平均船齡，並增加營運船隊。另公司董事會改選，由郭人豪續任董事長。

益航實收資本額為新台幣8,247,760,670元，分為824,776,067股，每股面額10元，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，通過辦理減少資本額1,343,970,560元，以彌補累積虧損，銷除已發行股份134,397,056股，減資比率
16.2949753%，減資後實收資本額為6,903,790,110元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊仟萬說明，過去五年，全球零售環境經歷了劇烈的變革，公司轉投資的大洋百貨受限於整體消費模式轉向電商及宏觀經濟波動，營運績效不如預期，並產生顯著的虧損，進而對益航的帳面價值與每股淨值造成沉重負擔，截至114年12月31日止待彌補虧損計1,699,872,544元。

本次減資是為了彌補虧損改善財務結構，提高整體營運績效，為長遠發展建立更穩健基礎。讓公司淨值回復至健康水平，提升未來的每股盈餘(EPS)表現，並儘快恢復發放股利的能力，以實質行動回饋股東的長期支持。

目前健全營運計畫已經陸續執行當中，股東會通過減資案後，將相關申請資料隨件附送至主管機關查核。

▲益航擁有11艘散裝船，兩艘建造中。（圖／益航提供）

▲益航未來將專注於航運本業。（圖／益航提供）

益航在致股東報告書中指出，全球航運業正處於關鍵轉捩點，受到環保法規變革、地緣政治干擾、AI技術進步以及市場動態變化的多重影響。在這個錯綜複雜的環境中，了解主要驅動因素和挑戰，實施精細化管理、持續性提升船舶性能，在未來海運市場競爭中至關重要。

通過法規、技術和市場策略的相互配合，可以在充滿前所未有的挑戰與機遇中，開創持續盈利的策略，促進公司體質的提升並適應不斷變化的全球格局。

為因應市場變化不確定的因素，益航船隊以穩健的動力，在未來走向數位化、低碳化、一體化，確實降低營運成本；淘汰老舊船舶，提升經營效率。於適當時機購買符合未來法規要求的新型船舶，在市場上尋求信譽良好的租家，簽訂穩定獲利的合約，以增強船隊運力，提升競爭力。

益航經過陸續處分轉投資子公司大洋-KY(5907)部份股權，目前持股比例已自58.62%降至29.01%，確認對大洋百貨已「不具權力主導攸關活動」，因此喪失控制力。

益航本月1日已經重回航運類股。該公司是第一家股票上市的船公司，目前有11艘散裝船，去年底法說會上介紹，包括2艘輕便型、5艘為巴拿馬系列的Kamsarmax型船與4艘超輕便型船為，其中兩艘是簽2年以上的長約、1艘放在聯營池(POOL)，於現貨市場操作，8艘簽有1年或以內的合約。

益航去年營收為14.89億元，年減7.78%，歸屬母公司淨損為13.44億元，EPS-1.63元、每股淨值為8.93元。今年首季營收5.68億元，營業毛利1.53億元，營業利益1.26億元，稅前淨利1823.4萬元，歸屬母公司淨損1377萬元，EPS-0.02元。

關鍵字： 益航減資16.29%多角化經營回歸專注航運本業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【尬電】紫衣信眾跪地迎「濟顛禪師」！　慈鳳宮回應：一視同仁

推薦閱讀

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

近期多家銀行爆發行員與地政士勾結，在客戶辦理不動產押借款並收取回扣情事，今（18）日金管會證實，此案件檢調單位著手調查，有13家銀行通報重大偶發事件，涉案行員約有60名。

2026-06-18 19:13
台股創46K新高！外資回補211億　中鋼掃貨31萬張

台股創46K新高！外資回補211億　中鋼掃貨31萬張

美伊簽署諒解備忘錄，化解聯準會偏鷹態度、美股四大指數跌多漲少壓力，今（18）日台股開高走高，終場站上4萬6千點歷史新高，外資由賣轉買回補211.32億元，大舉買超中鋼（2002）31.9萬張，居買超第一名個股。

2026-06-18 18:12
郭明鑑兼世芯獨董釀災！國泰投信8基金淨值重算　補償款6／29入帳

郭明鑑兼世芯獨董釀災！國泰投信8基金淨值重算　補償款6／29入帳

國泰金（2882）旗下國泰投信因董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨立董事，導致連結到該公司股票的投資涉及關係人交易，爆出8檔基金淨值重算爭議，公司今（18）日再次向外說明，將於6月23日寄發通知信函予受影響受益人，通知對象包含銷售機構，銷售機構亦配合通知其所屬受影響之投資人。補償款項匯款作業預計於6月29日進行。

2026-06-18 20:15
快訊／台股 7檔「抓去關」新名單　被動元件大毅入列

快訊／台股 7檔「抓去關」新名單　被動元件大毅入列

證交所、櫃買中心今（18）日公告12檔處置股新名單，和桐（1714）、全新（2455）、大毅（2478）、台勝科（3532）、波若威（3163）、聯一光（3441）、環球晶（6488），這7檔處置時間預計自下周一（22）日起關到7月3日。

2026-06-18 18:10
央行利率連9凍！2理事主張升息　楊金龍鬆口：目前稍微偏鷹

央行利率連9凍！2理事主張升息　楊金龍鬆口：目前稍微偏鷹

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議利率連9凍。不過，央行總裁楊金龍會後透露，本次理事會中有2位理事認為現在是調升利率的好時機，主要考量通膨壓力；他也在記者會中鬆口表示，面對後續不確定性，「目前央行要稍微偏鷹」。

2026-06-18 17:53
房市「到此為止」非鬆手　楊金龍：央行持續滾動式檢討

房市「到此為止」非鬆手　楊金龍：央行持續滾動式檢討

中央銀行今（18）日召開第二季理監事聯席會議，決議維持政策利率不變，房市選擇性信用管制措施也未再調整。針對外界關注先前在立法院所說房市「到此為止」，央行總裁楊金龍會後澄清，完整意思並非市場解讀的打房告一段落，而是央行會持續關注、滾動式檢討，相關措施仍由理監事會決議。

2026-06-18 17:37
快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

中央銀行今（18）日召開理監事會議，會後宣布利率維持不變，為連續9季按兵不動。房市管制維持不變，但會滾動式檢討。

2026-06-18 16:35
環球晶提前開獎！5月每股暴賺7.33元　年增率1208%

環球晶提前開獎！5月每股暴賺7.33元　年增率1208%

環球晶（6488）因近期股價達公布注意交易資訊標準，18日應主管機關要求公告5月自結財務數據。受惠獲利大幅成長，5月稅後純益達35.03億元，每股純益（EPS）7.33元，較去年同期0.56元大增1208.93%。

2026-06-18 16:52
被動元件蜜望實股價刷新高　獲利提前開獎「單月虧損」

被動元件蜜望實股價刷新高　獲利提前開獎「單月虧損」

被動元件股蜜望實（8043）今（18日）股價盤中、收盤都創下新高，股價短線急漲，被要求提前公告獲利，今年本業穩定成長，但今日公布自結5月單月竟出現虧損100萬元，不過與去年同期相較虧損金額有所減少。

2026-06-18 16:46
12萬人注意！00400A首配0.12元　年化配息率9.52%

12萬人注意！00400A首配0.12元　年化配息率9.52%

擁有12萬受益人主動式台股ETF－主動國泰動能高息（00400A）今（18）日首次收益分配期前公告，每單位配息0.12元，若以今日收盤價15.12元計算，單月配息率為0.79%，年化配息率為9.52%，除息交易日為7月9日，最後買進日為7月8日，股息預計於7月31日發放。

2026-06-18 14:44

讀者迴響

熱門新聞

10.38億威力彩一注獨得　開在台北市

10.38億威力彩＋7注二獎全開在這

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

快訊／台股 7檔「抓去關」新名單　被動元件大毅入列

森崴能源「接刀仔」賠160萬又買回：搞不好像力積電

郭明鑑兼世芯獨董釀災！國泰投信8基金淨值重算　補償款6／29入帳

不動產「借名登記」成家族治理挑戰　銀行理財智庫團隊提解方

免淪壁紙！老牌紡織廠中福恢復交易　股價漲停慶祝

被動元件蜜望實股價刷新高　獲利提前開獎「單月虧損」

起薪46K！油電糖水鐵飯碗來了　今年招考589人

陽明未來兩年預計訂造約30艘新船　看好第三季主因歐洲線運價上升

快訊／玩真的！慧洋海運董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親

當沖賺1萬嗨了　大學生陷進去「兩周賠光學費」

10.5億威力彩開獎

英飛凌GaN專利戰再下一城　德國法院判英諾賽科侵權、禁售並判賠

環球晶提前開獎！5月每股暴賺7.33元　年增率1208%

99萬股民息利雙收！台股飆新高　00981A順勢填息達陣

快訊／央行利率連9凍　房市管制維持不變

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛

2年來最大規模！烏無人機攻莫斯科　煉油廠爆炸航班停飛
川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

川普、伊朗總統「共同簽名」曝光！　巴基斯坦：美伊備忘錄立即生效

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

濟顛禪師曾登訪談節目！表演附身喝酒高歌　台東縣府急下架滅火

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

暴雨積水灌進信義區民宅　「淹到胸口」消防急救受困民眾

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

C羅真的老了？　3射0正關鍵數據全掛零　21歲小將賽後一句話超狠

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366