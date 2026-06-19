益航股東會通過減資16.29%　由多角化經營回歸專注於航運本業

▲益航董事長郭人豪主持股東會，左為總經理莊仟萬。（圖／益航提供）

記者張佩芬／台北報導

益航(2601)昨(19)日召開股東會，通過減資16.29%以彌補虧損，公司總經理莊仟萬會上針對減資做補充說明，表示未來公司將由多角化經營回歸至專注於航運本業，減少對非航運業務的資源分散。益航表示將審慎評估在適當時機租賃、購入船舶，降低船隊平均船齡，並增加營運船隊。另公司董事會改選，由郭人豪續任董事長。

益航實收資本額為新台幣8,247,760,670元，分為824,776,067股，每股面額10元，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，通過辦理減少資本額1,343,970,560元，以彌補累積虧損，銷除已發行股份134,397,056股，減資比率

16.2949753%，減資後實收資本額為6,903,790,110元。

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莊仟萬說明，過去五年，全球零售環境經歷了劇烈的變革，公司轉投資的大洋百貨受限於整體消費模式轉向電商及宏觀經濟波動，營運績效不如預期，並產生顯著的虧損，進而對益航的帳面價值與每股淨值造成沉重負擔，截至114年12月31日止待彌補虧損計1,699,872,544元。

本次減資是為了彌補虧損改善財務結構，提高整體營運績效，為長遠發展建立更穩健基礎。讓公司淨值回復至健康水平，提升未來的每股盈餘(EPS)表現，並儘快恢復發放股利的能力，以實質行動回饋股東的長期支持。

目前健全營運計畫已經陸續執行當中，股東會通過減資案後，將相關申請資料隨件附送至主管機關查核。

▲益航未來將專注於航運本業。（圖／益航提供）

益航在致股東報告書中指出，全球航運業正處於關鍵轉捩點，受到環保法規變革、地緣政治干擾、AI技術進步以及市場動態變化的多重影響。在這個錯綜複雜的環境中，了解主要驅動因素和挑戰，實施精細化管理、持續性提升船舶性能，在未來海運市場競爭中至關重要。

通過法規、技術和市場策略的相互配合，可以在充滿前所未有的挑戰與機遇中，開創持續盈利的策略，促進公司體質的提升並適應不斷變化的全球格局。



為因應市場變化不確定的因素，益航船隊以穩健的動力，在未來走向數位化、低碳化、一體化，確實降低營運成本；淘汰老舊船舶，提升經營效率。於適當時機購買符合未來法規要求的新型船舶，在市場上尋求信譽良好的租家，簽訂穩定獲利的合約，以增強船隊運力，提升競爭力。

益航經過陸續處分轉投資子公司大洋-KY(5907)部份股權，目前持股比例已自58.62%降至29.01%，確認對大洋百貨已「不具權力主導攸關活動」，因此喪失控制力。

益航本月1日已經重回航運類股。該公司是第一家股票上市的船公司，目前有11艘散裝船，去年底法說會上介紹，包括2艘輕便型、5艘為巴拿馬系列的Kamsarmax型船與4艘超輕便型船為，其中兩艘是簽2年以上的長約、1艘放在聯營池(POOL)，於現貨市場操作，8艘簽有1年或以內的合約。

益航去年營收為14.89億元，年減7.78%，歸屬母公司淨損為13.44億元，EPS-1.63元、每股淨值為8.93元。今年首季營收5.68億元，營業毛利1.53億元，營業利益1.26億元，稅前淨利1823.4萬元，歸屬母公司淨損1377萬元，EPS-0.02元。