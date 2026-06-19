大繼承潮來了！台灣一年遺產衝1.32兆　專家揭6終活戰略

▲房屋移轉示意照，非指繼承當事人 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣正式邁入超高齡社會，財產怎麼分、老後誰照顧、企業如何接班，正成為許多家庭必須面對的現實課題。由於台灣一年遺產總額已躍增至1兆3200多億元，「大繼承潮」來襲下，房市也迎來繼承移轉浪潮，每3間轉手房屋就有1間來自繼承，專家建議6大策略因應資產規劃需求。

台灣保險法權威、北宇管顧總經理劉北元指出，許多人以為「終活」是人生最後階段才需要思考的事，但從法律與家庭治理角度來看，越早完成規劃，越能降低未來爭產、照護分工與親情衝突。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉北元表示，人生終局規劃並非豪門專利，一般家庭若沒有事前安排，面對遺產分配、不動產分割、長照費用或企業接班時，往往更容易陷入法律訴訟與家庭失和。從真實法院判決、家族衝突與企業接班案例來看，缺乏秩序規劃，最後留給家人的可能不是安心，而是爭執。

面對高齡化、少子化、重組家庭增加與長照壓力升高，劉北元近期提出「終活計畫：人生秩序規劃師」6大戰略，涵蓋資產傳承、債務保全、事業接班、關係和解、老後安養與尊嚴善終，協助民眾將法律、信託與保險工具轉化為具體安排。

第一是「精準資產傳承」。劉北元指出，繼承案件常見爭議包括遺囑效力、不動產分割、特留分與保險金歸屬。若能在生前透過合法遺囑、信託與財富補償方案清楚表達意願，可降低手足爭產與家庭對立。

第二是「處理潛在負債」。不少家庭在親人離世後，才發現保證責任、投資風險或未揭露債務，導致繼承程序與家庭財務安全受影響。劉北元提醒，資產規劃不能只看留下多少財富，也要同步盤點可能爆發的負債。

第三是「穩健事業接班」。未來十年，大量中小企業將進入世代交替階段，接班人培育、股權安排、經營權移轉與家族治理，都會影響企業能否延續。劉北元表示，接班規劃越早開始，企業永續與家族共識越有機會同步建立。

第四是「啟動關係和解」。許多家庭衝突並非因繼承才開始，而是長期缺乏溝通、誤解累積，等到照護或分產問題浮上檯面時一次爆發。透過家庭會議、家族共識建立與生前意願表達，有助減少未來對立。

第五是「完善老後安養」。面對失智、失能與長照需求攀升，民眾可透過保險、安養信託、意定監護等制度，提前建立生活照護與財務管理機制，避免家人臨時承擔壓力。

第六是「捍衛尊嚴善終」。隨著《病人自主權利法》逐漸受到重視，預立醫療決定、醫療委任代理人等制度，也讓民眾能提前表達臨終醫療意願，減輕家屬面對重大醫療決策時的壓力。

劉北元強調，人生無法預測下一個風險何時出現，但每個人都能提前準備。終活計畫的目的，是替自己保留選擇權，也替家人留下清楚方向，讓家庭在面對繼承、照護與善終議題時更有秩序。