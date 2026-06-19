赴日血拚趁現在！ 台銀換日圓現鈔「0.1997」史上最甜

端午節去日本消費好便宜！日元兌美元匯價貶破161價位，徘徊在近40年低位之際，台銀今（19）日日圓現鈔牌告賣出價早上掛出「0.1997」，改寫電子盤史上最甜價，拿新台幣10萬元換匯，可比今年2月過年時多換逾2.2萬日圓。

美光股價單月漲8成破千美元還不算貴？ 專家看下周財報3重點

美光今年股價漲逾 340%，5 月單月就大漲 87.76%，市值突破 1 兆美元。6 月 24 日美光將公布 2026 財年 Q3 財報，市場預估 EPS 年增 932%，是整個 AI 記憶體產業的半年成績單。但台股投資人更想問的，是美光能不能在台灣相關業者力積電、力成創造更多機會？

大繼承潮來了！台灣一年遺產衝1.32兆 專家揭6終活戰略

台灣正式邁入超高齡社會，財產怎麼分、老後誰照顧、企業如何接班，正成為許多家庭必須面對的現實課題。由於台灣一年遺產總額已躍增至1兆3200多億元，「大繼承潮」來襲下，房市也迎來繼承移轉浪潮，每3間轉手房屋就有1間來自繼承，專家建議6大策略因應資產規劃需求。

6檔海外MANGOS概念ETF爆夯 今年來規模成長破千億元

全球AI投資風潮持續擴大，華爾街投資人繼FAANG(尖牙股)、Magnificent7(科技七巨頭)後，開始關注由Meta Platforms (META-US)、Anthropic、輝達 (NVDA)、Google、OpenAI 與 SpaceX組成的下一波AI新明星隊，其核心業務皆聚焦於前沿AI模型開發、掌握AI晶片、算力及能源等關鍵基礎設施，被視為未來AI生產力革命的核心參與者，推升相關美股買氣夯，與MANGOS概念相關的海外股票ETF規模、績效跟著水漲船高。

美元獨強、金價跳水跌破4200美元 高盛下修年底目標價

美伊談判再生變數再加上聯準會（Fed）貨幣政策風向更趨鷹派，美元指數飆至一年來新高，現貨黃金承壓大跌，高盛將年底黃金目標價下修至每盎司至4900美元。

挑戰輝達霸權！ 亞馬遜擬向更多客戶出售自家研發AI晶片

亞馬遜 （Amazon）傳出正與多家企業洽談銷售其自行研發的客製化的人工智慧（AI）晶片Trainium，供其用於自建數據中心，市場認為挑戰輝達主導地位意味明顯。

賠160萬又買9張！他現身森崴股東會「免費吃」 網笑：吃飽好下市

森崴能源將在6月23日下市。財經網紅葉育碩分享，友人先前融資買進森崴39張，停損慘賠約160萬元，沒想到近期又買回9張，還開心參加股東會吃免費餐，笑稱「身為股東能免費吃東西」。葉育碩虧這是人生最貴「能源宴」，網友也笑喊「韭菜聚餐」、「最後的晚餐」，本尊更自嘲「我是虧錢的」。

益航股東會通過減資16.29% 由多角化經營回歸專注於航運本業

益航(2601)昨(19)日召開股東會，通過減資16.29%以彌補虧損，公司總經理莊仟萬會上針對減資做補充說明，表示未來公司將由多角化經營回歸至專注於航運本業，減少對非航運業務的資源分散。益航表示將審慎評估在適當時機租賃、購入船舶，降低船隊平均船齡，並增加營運船隊。另公司董事會改選，由郭人豪續任董事長。

英飛凌GaN專利戰再下一城 德國法院判英諾賽科侵權、禁售並判賠

德國慕尼黑地方法院（Landgericht München I）於德國時間6月18日就英飛凌與英諾賽科之間涉及氮化鎵（GaN）技術的兩起進一步專利侵權案件作出判決，均裁定英飛凌勝訴。

不動產「借名登記」成家族治理挑戰 銀行理財智庫團隊提解方

中信銀行自去（2025）年起發布《家族永續洞悉》系列報告，由稅務、不動產、信託、法律等專家組成之理財智庫，最新一期報告指出，高資產客戶不動產持有規模擴大，「借名登記」所浮現的所有權爭議等挑戰，中信銀行提醒，可整合不動產、金融等跨領域專業，釐清法律權屬與契約效益，建立交易基礎，完成不動產登記與執行。