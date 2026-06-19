美元獨強、金價跳水跌破4200美元　高盛下修年底目標價

▲ 黃金 。（圖／路透）
記者陳瑩欣／綜合報導
美伊談判再生變數再加上聯準會（Fed）貨幣政策風向更趨鷹派，美元指數飆至一年來新高，現貨黃金承壓大跌，高盛將年底黃金目標價下修至每盎司至4900美元。
今日（19日）上午，現貨黃金開盤走低，盤中跌破4200美元，跌幅超1.2%，本周金價下跌，有望連續第三周走低。
根據《CNBC》報導，KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，雖受美伊和平協議提振，黃金價格的上漲僅曇花一現，美元在新任聯準會主席凱文‧沃什（Kevin Warsh）採取鷹派立場，強勢反彈，搶佔了市場風頭。
Waterer指出，「新任聯準會主席的堅定立場有效地抵消了地緣政治順風，提醒所有人貨幣政策仍然起著決定性作用。」
根據CME FedWatch 工具的數據，交易員現在認為美國在 12 月升息的可能性為 87%，高於聯準會做出決定前的 61% 。
當利率走高時，黃金往往會失去吸引力，因為它不會產生利息。
《CNBC》報導指出，高盛預計，到 12 月份，黃金價格仍將上漲至每盎司 4900 美元，但低於先前預測的 5400 美元，因為該行不再預期聯準會今年會降息。
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