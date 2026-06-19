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北市府將率團再訪新加坡科技週　助力我商搶攻東南亞市場商機

▲北市府率團參加2025新加坡科技週大合照。(圖／貿協提供)

▲北市府率團參加2025新加坡科技週大合照。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

為引領台北智慧科技產業邁向全球，台北市政府產業發展局主辦、外貿協會執行的「114年台北市經貿拓銷計畫」，將再度領軍「雲端運算」與「數位孿生」等前沿領域企業，前進新加坡，開拓國際合作機會與新興商機。

本次計畫以「智慧科技．創新臺北」為核心主軸，遴選12間優質台北市企業組成「台北主題館」，參加2026年9月29日至30日於新加坡舉辦的新加坡科技週（Singapore Tech Week 2026 - Cloud & AI Infrastructure Asia），全方位展現台北市在雲端技術與AI應用上的創新能量與發展潛力。

回顧2025年，北市府首度組團參與新加坡科技週即創下亮眼佳績，展示AI平台、XR應用、智慧會議系統、車聯網數據服務等解決方案，成功吸引超過700家次買主洽談，展現臺北市的產業創新實力。延續去年的豐碩成果，今年展出將在大數據及人工智慧的基礎上進一步深化，聚焦於「雲端運算」、「數位孿生」領域的尖端技術。

新加坡作為亞洲AI科技樞紐，坐擁鄰近7億東南亞人口市場的優勢，並且在AI領域具備強勁成長動能，2025年新加坡AI相關投資金額高達14億美元，較前一年成長30%。

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為協助企業掌握區域產業脈動，本次計畫除了帶領企業參展，也將規劃深度市場考察，安排企業參訪新加坡具代表性的產業公協會或知名企業，協助北市企業精準對接當地生態圈，搭建核心人脈與合作機會。展會期間也將透過一對一商機媒合會、貴賓導覽、媒體專訪與社群行銷活動，提升參展企業國際能見度，爭取實質商機。

為協助我商了解目標市場的最新動態，外貿協會將於6月23日舉辦「2026年新加坡市場趨勢與商機說明會」，由外貿協會市場研究員介紹新加坡市場經貿環境，協助臺北市企業掌握進軍新加坡市場的先機。台北市產業局表示，北市府連年攜手貿協助企業拓展國際版圖。期待透過海外參展與實地考察，陪伴企業在後關稅時代與全球供應鏈重組的浪潮中，能夠靈活調整策略，搶占國際市場。

「新加坡科技週-台北主題館」參展徵選自即日起至115年7月3日下午3點止，預計徵集12家企業，報名資訊網址及相關資訊請參閱【https://events.taiwantrade.com/2026tpe-sg】。報名相關諮詢請洽外貿協會王小姐，(02)2725-5200分機1842。

關鍵字： 北市府新加坡科技週搶攻東南亞市場

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