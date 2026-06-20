聯準會降息機率下降　法人建議增持成長性明確3族群

▲聯準會（Fed）主席華許。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會進入華許時代，此次FOMC會議分析，決議如市場預期維持利率目標區間3.5～3.75%不變，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，聯準會降息機率明顯下降，可能導致股市震盪加劇，建議減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股，例如：半導體測試、IC設計(ASIC)、電力電機等三大產業。

華許上任首日，S&P500指數「Fed Day」下跌1.21%，創下自1994年以來表現最差紀錄，意味著市場對「華許時代」政策方向仍處於觀望與重新評估階段，不過整體經濟基本面仍具韌性，可支撐股市中長期表現，加上AI產業持續擴大資本支出，持續成為主流投資題材，也挹注台廠相關供應的多頭表現。



王偉哲表示，隨著Agentic AI的崛起，台灣供應鏈至關重要，在運算處理中，GPU主要負責提供算力，CPU則成為調度工作流程與任務的決策者，而在需要自主執行任務的工作中，對於上下文解讀、資料調度、App程序調度的任務比重增加，顯著帶動CPU相關的角色。

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台灣綜合研究院本周發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，正是看好台灣整體經濟成長仍以外需驅動為主，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。



考量通膨維持高檔，王偉哲認為，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以因應類股輪動；在類股選擇上以半導體測試、IC設計(ASIC)、電力電機等三大產業為主。

