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台廠助力東協發展AI　謝金河：台灣價值外溢效應

▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財信傳媒集團董事長謝金河今（20日）在臉書以「台灣價值的東恊外溢效應」為題指出，這次人工智慧（AI）帶來的產業革命，對東恊各國也帶來機會，泰達電及台灣半導體產業鏈的恊助，泰國成PCB重要生產聚落，博通和Intel在馬來西亞檳城都有龐大的生產基地，台灣的日月光，貿聯也都在檳城加碼，台灣價值的外溢效應也將逐漸顯現。

以下是臉書內容：

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世界經濟不是平的，在東恊國家今年更是顯著！今年印尼股市慘跌，雅加達股市從9172跌到5318，印尼盾一度貶破18000兌一美元。馬來西亞股市平穩，反而是泰國股市一步一腳印，穩健向上爬升，看起來台灣對泰國產生了助力。

泰國SET指數從1053.79跑到1607.25，除了新加坡以外，泰國表現最出色！這是因為泰國股市有泰達電的助力。泰達電的HVDC讓台灣的台達電及泰國的泰達電股價飆漲，泰達電漲到372泰銖，市值超過4兆泰銖，不但是泰國第一大市值企業，角色也和台積電在台股的地位一樣重要，而且，泰達電也帶動泰金寶股價，甚至在泰國設廠的台灣企業，例如，JPP-Ky，泰金寶，六方科-Ky，榮惠等。

最近泰國總理阿奴????宣布要打造泰國製晶片計劃，希望在2050年成為東恊半導體先進產業樞紐，這是泰國從傳統產業轉型的一次重大宣示！泰國的紡織，汽車等傳統製造業受到中國內捲受傷慘重，這次印尼這麼慘，一方面也是中國內捲，還有受到外資信任的女財長去職，印尼總統還把幾個重要產業收回國營，意外造成股????雙雙巨挫。

這次Ai帶來的產業革命，對東恊各國也帶來機會！台灣的泰國大使藍夏禮先生上任前來我的辦公室拜訪，我特別強調泰國會成為PCB重要生產聚落，在去紅色供應鏈的大前提下，加上泰達電及台灣半導體產業鏈的恊助，泰國會有不錯的機會，現在看起來這個現象正在發生。

今年我走訪馬來西亞，印象最深刻的是檳城，除了這是AVGO陳福陽的故鄉，陳立武也是柔拂人，博通和Intel在檳城都有龐大的生產基地，台灣的日月光，貿聯也都在檳城加碼。本來我們要從檳城飛吉隆坡當天，我約台灣駐馬來西亞大使連玉蘋一起吃晚餐，沒想到大雨延誤，我們沒有碰到面。

檳城是馬來西亞重要半導體聚落，未來會扮演什麼角色？這要看每個國家領導人的選擇！這些年，東恊各國在政治，經濟上都快速融入中國，每個國家都很親中，這也使得東恊各國在美中角力下，角色變得尷尬，除了得不到Ai紅利，更是吃足中國內捲苦頭。現在泰國政府慢慢感受到，也許台灣可以助一臂之力！馬來西亞也是這樣。

安華總理登上大位有中國的恊助，馬來西亞政府非常親中，但在發展半導體產業的大架構下，大馬政府選錯邊，很可能事倍功半，檳城如果和台灣供應鏈結合，可能發揮不可限量的威力，這也是連大使可以使力的地方！

在發展Ai的供應鏈上，美國是大腦，台灣是心臟，也許泰國，馬來西亞有機會成為手腳。台灣價值的外溢效應也將逐漸顯現！

關鍵字： 台灣價值AI革命東協經濟半導體產業泰達電

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