▲央行3點駁斥台灣有「荷蘭病」，傳產出口已逐步復甦。（圖／記者許宥孺攝）



文／中央社

AI商機大爆發，拉動經濟高速成長，但也引來台灣陷入「荷蘭病」爭論。中央銀行從成長動能、與國內供應鏈關聯度等3面向駁斥，並指出電子資通訊與傳統製造業表現分化非台灣獨有，日、韓也因受到中國低價傾銷等因素影響而有類似情況，但台灣與韓國傳統產業出口已經逐步復甦。

1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田，帶動荷蘭於1970至1980年代初期，大量出口天然氣享受貿易順差，累積大量外匯，卻也因荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，削弱其他產業生產、出口，並使競爭力下降。1977年「經濟學人」首度將荷蘭面臨的問題，稱之為荷蘭病（Dutch Disease）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2018年以來，受惠於全球供應鏈重組與新興科技需求等經濟紅利，台灣經濟成長率優於全球；近兩年更因AI熱潮興起，台灣具備半導體與伺服器供應鏈完整的競爭優勢，出口與投資雙引擎全開，去年經濟成長率達8.76%，央行預估今年經濟成長率可達9.45%。

半導體產業拉動台灣經濟高速成長，卻也引發台灣陷入「荷蘭病」的討論。央行於理監事會後參考資料指出，儘管電子資通訊製造業景氣優於傳統製造業，呈現分化走勢，但傳統製造業持續成長，努力朝高值化方向邁進，並積極跨入AI供應鏈，進行產業升級轉型，「當前台灣經濟發展與荷蘭病現象並不相同」。

央行從成長動能、與國內供應鏈關聯度、對其他製造業影響3面向分析。成長動能方面，台灣電子資通訊製造業透過持續性的研發支出與製程創新，確立全球重要領先地位，屬於知識與技術密集型產業；1960年代的荷蘭依賴天然資源開採，繁榮取決於國際大宗商品價格波動。

至於與國內供應鏈關聯度，台灣電子資通訊製造業內部緊密結合，傳統製造業逐漸參與，生態系持續擴大；1960年代荷蘭的資源產業與國內其他工業關聯度極低，較難產生技術擴散效應。

對其他製造業影響方面，台灣傳統製造業藉由融入AI生態系等方式，持續提升自我競爭力與附加價值率；1960年代荷蘭則走向其他製造業萎縮的局面。

央行補充，電子資通訊製造業與傳統製造業表現分化的現象，並非台灣獨有，日本、韓國也有類似情形，主要是受中國大陸低價傾銷、美國加徵關稅以及終端需求疲弱影響，不過今年以來，台、韓傳產貨品出口已逐步復甦，年增率分別為7.7%及8.3%。