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黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

左起：烏克蘭利沃夫市長Andriy Sadovyi、外貿協會董事長黃志芳

▲左起烏克蘭利沃夫市長Andriy Sadovyi、外貿協會董事長黃志芳。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳本月18-20日率團訪問烏克蘭大後方利沃夫，由該市市長Andriy Sadovyy與副市長Serhiy Kiral親自接待，並安排參觀 UNBROKEN 醫療院區與IT 聚落(Lviv IT Cluster)等，聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補。黃志芳表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台烏可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會，貿協也將協助雙方深化交流與合作。　　

利沃夫距離烏克蘭東部戰線約1000-1300公里，離首都基輔約500多公里，為烏克蘭境內相對安全的大後方，並憑藉鄰近波蘭邊界與高速公路的樞紐優勢，成為理想的貨物集散地。但因安全考量，行程隱密，直到台北時間今晚九點左右訪問團抵達波蘭才對外發布訊息。

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貿協指出，利沃夫近期吸引大量歐洲企業進駐投資，並積極推動多個新興工業區，如物流倉儲與免稅貨運區的開發，促成產業聚落與供應鏈升級，帶動當地經濟轉型。

▲外貿協會董事長黃志芳(左三)率隊前往烏克蘭開發合作機會，左一為貿協行政處處長林立凱。（圖／貿協提供）

▲外貿協會董事長黃志芳(左三)率隊前往烏克蘭開發合作機會，左一為貿協行政處處長林立凱。（圖／貿協提供

該市市烏克蘭西部最大城市，市政廳座落於舊城區核心「市場廣場」，其融合哥德式與巴洛克式建築，高達65公尺的塔樓更被列為聯合國教科文組織世界遺產 。

市長Andriy Sadovyy，自2006年起擔任市長，推動UNBROKEN醫療園區與 Formatsia Lviv 工業區的建設。2024年底曾訪台，推動利沃夫與高雄市締結為姊妹市。

副市長Serhiy Kiral負責國際經濟與投資交流事務，曾於2025年6月親自率領烏克蘭企業團訪台，開啟雙方實質的商務交流。

貿協率團實地考察當地作為大後方的城市韌性，並探討基礎設施維持、韌性醫療、能源通訊管理、防災與避難系統的觀摩學習機會，並探討如何延續台灣與利沃夫雙邊的產業交流，促進台灣產業，如無人機產業、IOT產業、生鮮肉品加工、物流管銷系統與利沃夫的實質合作。

UNBROKEN醫療院區為烏克蘭衛生部支持、利沃夫市政府主導的國家級計畫，在當地極具盛名，至今已成功治癒超過94萬名病患。園區設施完善，涵蓋綜合醫院、兒童醫院、復健中心、手術大樓與義肢工廠等，致力於提供全面的戰傷醫療與術後復健服務。

台灣資助整修的七層樓「台灣友誼大樓」位於園區西側，已於本月11日落成，將導入多元醫學科別，提供物理治療與義肢配裝，預計可同時收治1萬3千名病患。

復健中心執行長Mariana Svirchuk曾受邀至台灣參加「2025韌性國家醫療整備國際研討會」，推動雙方醫療經驗的相互交流，台烏醫療經驗觀摩：促進台灣與烏克蘭在精準醫療及復健實務上的觀摩與學習。

在智慧醫療方慢，聚焦UNBROKEN導入資通訊技術的需求，台灣的資通訊系統整合實力可如何與當地醫療體系接軌，促進雙方在智慧醫療服務上的合作與升級。

參訪的利沃夫IT聚落為烏克蘭規模最大的科技產業協會，總部設立於利沃夫，核心願景是將該市打造為世界級的技術創新中心；擁有極具規模的人才與企業庫，連結超過300家IT科技公司與10萬名專家，展現戰火下維持產業運作的強大數位韌性。

該中心除了企業媒合外，亦提供最新科技資訊與人才培訓、大型「IT Park」基礎建設與法規諮詢，並定期提供專業的產業分析報告供外界參考。

中心國際合作部負責人Svitlana Skrypka負責推動烏克蘭科技產業的國際化交流，致力於促進烏克蘭IT產業的跨國合作，聚焦可如何將烏克蘭優質的「IT軟體人資」與台灣「硬體製造實力」透過優勢互補，共同探索歐洲數位發展的合作契機。

關鍵字： 黃志芳烏克蘭利沃夫智慧醫療IT產業互補　

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