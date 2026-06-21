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景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

▲▼景順亞太區全球市場策略師趙耀庭。（圖／景順投信提供）

▲景順亞太區全球市場策略師趙耀庭。（圖／景順投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對充滿動盪及地緣政治變數的環境，上半年全球經濟仍維持成長，景順亞太區全球市場策略師趙耀庭預期，下半年全球經濟重新加速，美元將持續走軟，新興市場資產可望有較佳表現，尤其是受惠於AI發展趨勢的市場，包括韓國及台灣，仍需留意各項潛在風險，包括AI資本支出週期可能放緩、已開發市場財政調整，以及通膨意外升溫；然而，過往經驗顯示，在充滿不確定性的市場環境中，維持多元化資產配置仍是因應波動的關鍵。

面對充滿動盪及地緣政治變數的環境，上半年全球經濟仍維持成長，可從GDP成長與消費者及投資支出等經濟數據中便可看出；此外，近年消費者與企業已普遍降低淨槓桿水準，大多數經濟體的實質薪資有所成長，企業也持續上修獲利成長預期並增加資本支出，儘管全球經濟走勢持續變化，景順投信對今年下半年的成長前景仍維持樂觀看法。

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日本推動重大財政方案，增加國防支出、科技產業的支撐措施，以及調降消費稅，這在一定程度上受惠於較穩定的政治環境，儘管通膨預計將進一步升溫，但預期日本貨幣政策仍可能維持寬鬆。

韓國與台灣市場方面，受惠於AI相關需求強勁，經濟成長表現優於預期，不僅出口成長動能增強，內需消費也逐步改善。

中國大陸市場方面，隨著電氣化轉型及能源結構日益多元，其經濟對油價上漲的抵禦能力相對較強，中國大陸可望受惠於能源轉型趨勢，也反映在「新經濟」產業持續強勁的表現上，預期中國大陸的出口成長動能將維持穩健，隨著全球積極強化應對潛在能源衝擊的韌性，替代能源技術及電動車出口預期將加速。

展望下半年的投資環境，趙耀庭認為對投資人最重要的四大主題包括：

首先、市場具韌性，多數主要資產即使經歷今年3月的動盪，年初迄今依然創造了正報酬，在面對市場不確定性時，保持投資的重要性。一旦荷姆茲海峽恢復正常通行，市場可望出現強勁的週期性反彈，其中新興市場及歐洲市場料將領漲。美國股市及債市也可能同樣表現良好，但表現可能仍落後於原物料及工業等週期性類股。

其次、美元疲軟，因為多數指標顯示美元仍是估值偏高幅度較大的貨幣之一，景順投信偏好美國以外市場的股票，尤其看好新興市場。

第三、人工智慧（AI）題材仍是全球市場及許多經濟體的關鍵投資主題，然而，AI 所帶來的效應及參與該題材的最佳佈局策略，如今正悄然轉變，目前偏好半導體和硬體公司，對軟體公司則保持審慎，隨著AI服務的普及，以及代理式AI等全新高效能運算主題加速發展，這是一個長期投資主題，大型雲端服務業者、新興雲端服務業者等公司，目前都盡全力提供算力資源，資料中心產品的需求也帶動韓國、台灣和日本出口大增。

最後、替代收益來源，有鑑許多已開發經濟體的通膨預期仍可能高於疫情前水準，看好不動產及私募債領域的投資機會；其中，直接貸款、銀行貸款及AAA級擔保貸款憑證（CLO）等資產，在目前市場環境下具備良好的分散配置價值。

關鍵字： 全球經濟AI趨勢新興市場美元走勢投資策略

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