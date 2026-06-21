郭哲榮是反指標？博士生「統計2953篇文」超狂分析曝光：傳說破滅

▲郭哲榮。（資料照／翻攝自YouTube／郭哲榮分析師）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有一名自稱是博士生的網友發文透露，他把分析師哲哲（郭哲榮）發布的2953則貼文抓出來統計，發現「『哲哲反指標』傳說，數據上不成立」，以及「真正的訊號不在『他說什麼』，在『他怎麼說』」。該則分析哲哲的文章曝光後，隨即引起關注與討論。

他分析哲哲的貼文

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網友「ntutaiwanwin (wally)」在PTT的Stock板上，以「我用Fable分析了哲哲六年半的發文」為標題發文，他透露自己是博士生，平常會寫程式、跑數據，上周他透過Fable 5模型，把分析師哲哲從2019年12月到2026年6月，6年半共2953則公開貼文全部抓下來，「斷詞、標記、對齊大盤資料，跑了一輪統計」。

▲哲哲的情緒週期。（圖／「ntutaiwanwin (wally)」授權引用）

原PO表示，「樣本長這樣：15321 個關鍵詞、18368 次個股點名、總共點過 427 檔股票。」他針對貼出的圖片說明，「哲哲情緒週期 vs 台股大盤：上半部是加權報酬指數走勢，下半部是我把他每天發文的多空用詞算成的『情緒分數』」，紅色是偏亢奮、綠色偏恐慌、虛線是±1.5 個標準差的極端線，灰色直條是重大事件窗，包含疫情、熊市、閃崩、關稅、修正。

哲哲是反指標？他曝2發現：數據上不成立

原PO接著說，從圖一可見，哲哲的綠色恐慌段幾乎都疊在灰色事件上，情緒幾乎跟著行情走，這就是「同步指標」的長相。他從結果發現了兩件事，首先大家很喜歡說「哲哲喊多就要跑」，但「『哲哲反指標』傳說，數據上不成立」。

▲哲哲是反指標？（圖／「ntutaiwanwin (wally)」授權引用）

原PO發出第二張圖，並進一步解釋，他把1421個交易日按情緒分數分成五組回測，「他最亢奮的那 20% 時段（最右紅柱），之後 20 個交易日大盤平均 +1.96%、上漲機率 75%」，也就是哲哲樂觀的時候，市場通常真的在漲，「反指標傳說破滅」。

至於圖二最左邊的綠柱，原PO表示，這是哲哲最恐慌的時段，「後市平均只剩 +1.02%，明顯低於其他所有組。他的樂觀沒有資訊，他的恐懼有」，哲哲怕的時候，跌勢通常還沒有結束。

▲原PO分析哲哲的貼文。（圖／「ntutaiwanwin (wally)」授權引用）

原PO緊接著分享第二個發現，「真正的訊號不在『他說什麼』，在『他怎麼說』」。圖三的分組方式，是「把 1421 個有效交易日，依各指標的『20 日滾動均值 z 分數」由低到高均分五組（每組約 284 個交易日，Q1＝最低的 20%、Q5＝最高的 20%）。左圖是『發文頻率』：發文越狂（越往右），之後 20 日大盤越弱，從 +3.77% 一路掉到+1.48%；右圖是『點名廣度』（一天敢點幾檔股票）：敢點越多檔，後市越好，從+0.72% 一路升到 +4.45%」。

原PO也以白話文翻譯，即「話很多、但翻來覆去只講那幾檔──歷史上是市場最虛的時候；話不多、隨便點都是強勢股，那是普漲的健康行情。配色由紅到綠代表由弱到強。」

原PO最後也強調，這是個人資料科學興趣分享，所有的統計都是基於公開資訊的歷史回測，僅供參考，並非投資建議。歷史統計不代表未來表現，投資人仍應獨立判斷並自負盈虧。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有料，為哲哲平反」、「科學分析給推」、「用分析來分析分析師的分析師」、「其他分析師好像也可以玩玩」、「我感覺你比哲哲更了解他自己」、「分析一下谷月函、謝金河、老蘇，謝謝」、「推，AI正確用法」、「這就是知識的力量嗎」、「哲哲：原波是我的知音」。

本文經「ntutaiwanwin (wally)」授權引用