美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨





▲美光財報即將出爐，緊扣台韓記憶體廠獲利前景。（圖／美光提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI 記憶體行情持續升溫，美國記憶體大廠美光（Micron）財報本週登場，牽動全球半導體股多空情緒。對台股而言，記憶體族群已提前反映景氣復甦期待，南亞科（2408）、華邦電（2344）今年來股價皆已大漲逾倍，供應鏈成員力積電（6770）也緊扣美光對需求展望與資本支出的說法。

據《朝鮮日報》報導，本週韓股表現預料將高度受到美光財報影響。市場人士指出，在美國貨幣政策討論與地緣政治風險逐步被消化後，投資焦點正重新回到企業財報，以及每股盈餘（EPS）預估是否有上修空間。

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由於美光財報預計於美東時間24日、台韓國股市25日開盤前公布財報，市場將藉此判斷全球半導體循環是否仍在上行。由於美光同為全球記憶體大廠，其業績與財測不只代表單一企業營運表現，也被視為觀察 DRAM、HBM 需求與報價走勢的重要指標。

韓國半導體股已率先反映 AI 記憶體熱潮。SK 海力士受惠高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，持續挑戰三星電子在記憶體市場的主導地位。韓國券商分析師認為，美光是 AI 記憶體循環的重要觀察指標，其財報將牽動市場對三星電子、SK 海力士 HBM 與 DRAM 獲利方向的判斷。

對台灣投資人來說，美光財報同樣具有指標意義。南亞科18日終場以上漲22.5元或漲5.15%、每股495.5元天價作收，今年以來上漲266.5元或138.08%；華邦電更以漲停、天價218.5元作收，今年以來上漲135.9元或164.53%，兩檔今年以來漲幅皆突破1倍以上。

法人認為，反映市場押注 DRAM、利基型記憶體報價回升，以及 AI 伺服器需求外溢至整體記憶體供應鏈。若美光釋出記憶體價格與出貨量同步改善訊號，將有助延續台韓記憶體族群行情；反之，若財測不如預期，或資本支出態度轉趨保守，短線漲多個股恐面臨震盪。

這波晶片景氣不只推升股價，也開始外溢到韓國實體經濟。據《CNBC》報導，韓國科技業員工因半導體獲利大增，可能領到規模罕見的績效獎金，甚至引起韓國銀行關注。報導引述韓國媒體估算指出，若企業獲利預測成真，SK 海力士與三星電子部分員工獎金可能接近 50 萬美元，換算新台幣達千萬元等級。

《CNBC》報導指出，SK 海力士先前已與員工達成薪資協議，將營業利益的一定比例提撥作為獎金；三星電子半導體部門員工也據報爭取以半導體營業利益作為特別獎金基礎。另據路透推算，若 SK 海力士今年獲利達特定預估水準，員工獎金規模可能進一步放大。

韓國銀行在 6 月 17 日報告中罕見示警，雖然獎金通常不屬於永久性收入，對通膨的直接影響有限，但若大型 IT 企業以異常龐大的規模發放績效獎金，可能讓薪資成長擴散至其他產業，進一步推升需求面與供給面的通膨壓力。韓國銀行並預估，今年全年通膨率將達 2.7%，高於 2% 目標。

消費端已率先出現外溢效應。CNBC 報導提到，韓國銀行官員表示，水原等半導體重鎮，以及百貨公司奢侈品區銷售已有明顯增加。韓國媒體也報導，部分科技業員工拿到獎金後，大手筆購買名牌包、珠寶與手錶，帶動京畿道南部精品消費升溫。

另據《朝鮮日報》報導，三星電子與 SK 海力士據點所在的京畿道南部地區，奢侈品消費快速增加。當地新世界百貨分店精品銷售年增逾 5 成，其中珠寶與名錶銷售成長更為顯著。受高端消費期待帶動，韓國主要百貨業者股價也同步走強。

市場人士認為，AI 記憶體循環已形成跨國傳導鏈：美光財報影響全球記憶體景氣預期，進一步牽動三星電子、SK 海力士與台灣記憶體族群；晶片企業獲利改善後，巨額獎金又可能推升韓國消費與薪資預期，甚至成為央行觀察通膨的新變數。

本週市場將同步關注三大焦點：美光財報與財測能否支撐 AI 記憶體超級週期、美國 PCE 通膨數據是否影響聯準會政策預期，以及台韓記憶體股在高檔能否續強。對南亞科、華邦電與力積電而言，美光釋出的需求、報價與資本支出訊號，將成為短線行情能否延續的關鍵。