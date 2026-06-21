ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

▲美光財報即將出爐，緊扣台韓記憶體廠獲利前景。（圖／美光提供）

▲美光財報即將出爐，緊扣台韓記憶體廠獲利前景。（圖／美光提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI 記憶體行情持續升溫，美國記憶體大廠美光（Micron）財報本週登場，牽動全球半導體股多空情緒。對台股而言，記憶體族群已提前反映景氣復甦期待，南亞科（2408）、華邦電（2344）今年來股價皆已大漲逾倍，供應鏈成員力積電（6770）也緊扣美光對需求展望與資本支出的說法。

據《朝鮮日報》報導，本週韓股表現預料將高度受到美光財報影響。市場人士指出，在美國貨幣政策討論與地緣政治風險逐步被消化後，投資焦點正重新回到企業財報，以及每股盈餘（EPS）預估是否有上修空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於美光財報預計於美東時間24日、台韓國股市25日開盤前公布財報，市場將藉此判斷全球半導體循環是否仍在上行。由於美光同為全球記憶體大廠，其業績與財測不只代表單一企業營運表現，也被視為觀察 DRAM、HBM 需求與報價走勢的重要指標。

韓國半導體股已率先反映 AI 記憶體熱潮。SK 海力士受惠高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，持續挑戰三星電子在記憶體市場的主導地位。韓國券商分析師認為，美光是 AI 記憶體循環的重要觀察指標，其財報將牽動市場對三星電子、SK 海力士 HBM 與 DRAM 獲利方向的判斷。

對台灣投資人來說，美光財報同樣具有指標意義。南亞科18日終場以上漲22.5元或漲5.15%、每股495.5元天價作收，今年以來上漲266.5元或138.08%；華邦電更以漲停、天價218.5元作收，今年以來上漲135.9元或164.53%，兩檔今年以來漲幅皆突破1倍以上。

法人認為，反映市場押注 DRAM、利基型記憶體報價回升，以及 AI 伺服器需求外溢至整體記憶體供應鏈。若美光釋出記憶體價格與出貨量同步改善訊號，將有助延續台韓記憶體族群行情；反之，若財測不如預期，或資本支出態度轉趨保守，短線漲多個股恐面臨震盪。

這波晶片景氣不只推升股價，也開始外溢到韓國實體經濟。據《CNBC》報導，韓國科技業員工因半導體獲利大增，可能領到規模罕見的績效獎金，甚至引起韓國銀行關注。報導引述韓國媒體估算指出，若企業獲利預測成真，SK 海力士與三星電子部分員工獎金可能接近 50 萬美元，換算新台幣達千萬元等級。

《CNBC》報導指出，SK 海力士先前已與員工達成薪資協議，將營業利益的一定比例提撥作為獎金；三星電子半導體部門員工也據報爭取以半導體營業利益作為特別獎金基礎。另據路透推算，若 SK 海力士今年獲利達特定預估水準，員工獎金規模可能進一步放大。

韓國銀行在 6 月 17 日報告中罕見示警，雖然獎金通常不屬於永久性收入，對通膨的直接影響有限，但若大型 IT 企業以異常龐大的規模發放績效獎金，可能讓薪資成長擴散至其他產業，進一步推升需求面與供給面的通膨壓力。韓國銀行並預估，今年全年通膨率將達 2.7%，高於 2% 目標。

消費端已率先出現外溢效應。CNBC 報導提到，韓國銀行官員表示，水原等半導體重鎮，以及百貨公司奢侈品區銷售已有明顯增加。韓國媒體也報導，部分科技業員工拿到獎金後，大手筆購買名牌包、珠寶與手錶，帶動京畿道南部精品消費升溫。

另據《朝鮮日報》報導，三星電子與 SK 海力士據點所在的京畿道南部地區，奢侈品消費快速增加。當地新世界百貨分店精品銷售年增逾 5 成，其中珠寶與名錶銷售成長更為顯著。受高端消費期待帶動，韓國主要百貨業者股價也同步走強。

市場人士認為，AI 記憶體循環已形成跨國傳導鏈：美光財報影響全球記憶體景氣預期，進一步牽動三星電子、SK 海力士與台灣記憶體族群；晶片企業獲利改善後，巨額獎金又可能推升韓國消費與薪資預期，甚至成為央行觀察通膨的新變數。

本週市場將同步關注三大焦點：美光財報與財測能否支撐 AI 記憶體超級週期、美國 PCE 通膨數據是否影響聯準會政策預期，以及台韓記憶體股在高檔能否續強。對南亞科、華邦電與力積電而言，美光釋出的需求、報價與資本支出訊號，將成為短線行情能否延續的關鍵。

關鍵字： 標籤:**AI記憶體美光財報台韓股市半導體循環韓科技獎金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

伊能靜.秦昊錄節目吵架　老公沉迷冰淇淋(?)惹怒她

推薦閱讀

台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網廠、興櫃股鈺祥（7909）日前召開2026年股東常會，會中完成董事全面改選，共選出10席董事，包括6席一般董事及4席獨立董事。新任董事名單橫跨產、官、學界，其中包括前行政院副院長、現任總統府資政沈榮津，以及台積電（2330）創辦人張忠謀重要幕僚、台積電退休資深副總左大川，外界關注新董事會將如何協助鈺祥擴大半導體先進製程供應鏈布局。

2026-06-21 14:32
台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

台股端午節前以史上最高收盤價46465.2點作收，加上台積電ADR飆史上新高，惟遭遇美以伊戰爭糾纏戲碼，市場熱議「端午變盤」是否存在，不過根據群益投信統計資料顯示，近10年端午節後台股平均表現維持正報酬，120天勝率更超過8成以上。法人指出，若看基本面題材，下半年電子業旺季來臨，波段行情大有可為。

2026-06-21 11:55
郭哲榮是反指標？博士生「統計2953篇文」超狂分析曝光：傳說破滅

郭哲榮是反指標？博士生「統計2953篇文」超狂分析曝光：傳說破滅

近日有一名自稱是博士生的網友發文透露，他把分析師哲哲（郭哲榮）發布的2953則貼文抓出來統計，發現「『哲哲反指標』傳說，數據上不成立」，以及「真正的訊號不在『他說什麼』，在『他怎麼說』」。該則分析哲哲的文章曝光後，隨即引起關注與討論。

2026-06-21 11:46
美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

AI 記憶體行情持續升溫，美國記憶體大廠美光（Micron）財報本週登場，牽動全球半導體股多空情緒。對台股而言，記憶體族群已提前反映景氣復甦期待，南亞科（2408）、華邦電（2344）今年來股價皆已大漲逾倍，供應鏈成員力積電（6770）也緊扣美光對需求展望與資本支出的說法。

2026-06-21 10:45
景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

面對充滿動盪及地緣政治變數的環境，上半年全球經濟仍維持成長，景順亞太區全球市場策略師趙耀庭預期，下半年全球經濟重新加速，美元將持續走軟，新興市場資產可望有較佳表現，尤其是受惠於AI發展趨勢的市場，包括韓國及台灣，仍需留意各項潛在風險，包括AI資本支出週期可能放緩、已開發市場財政調整，以及通膨意外升溫；然而，過往經驗顯示，在充滿不確定性的市場環境中，維持多元化資產配置仍是因應波動的關鍵。

2026-06-21 06:05
黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

外貿協會董事長黃志芳本月18-20日率團訪問烏克蘭大後方利沃夫，由該市市長Andriy Sadovyy與副市長Serhiy Kiral親自接待，並安排參觀 UNBROKEN 醫療院區與IT 聚落(Lviv IT Cluster)等，聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補。黃志芳表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台烏可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會，貿協也將協助雙方深化交流與合作。　　

2026-06-20 21:34
快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

台灣中油公司今（20）日宣布，自下周一（22日）凌晨零時起至6月28日晚上12時止，汽、柴油各調降1元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升31.4元、95無鉛汽油每公升32.9元、98無鉛汽油每公升34.9元、超級柴油每公升30.3元。

2026-06-20 14:06
金控大象跳舞！4家月底迎除息交易　殖利率、股息發放日一次看

金控大象跳舞！4家月底迎除息交易　殖利率、股息發放日一次看

金融股從「存股」變身為「飆股」，而包括富邦金 (2881)、國泰金（2882）、凱基金（2883）與玉山金（2884）共計逾211萬股東將在本月底、下月初要迎來首波金控除息表現，由於短線股價飆升，現金殖利率縮水，多落在3%~4%水準。

2026-06-20 11:35
「八方雲集1股配息」他見菜單驚呆了　千人喊賺爛：真水餃股

「八方雲集1股配息」他見菜單驚呆了　千人喊賺爛：真水餃股

買股票除了看配息，股東會禮品也常成為小股東討論焦點。一名網友透露，今年八方雲集現金股利7.5元，剛好1股配息約等於店內1顆招牌水餃價格。貼文曝光後，引來一票股民笑翻直呼「真．水餃股」、「存股的盡頭是水餃自由」。也有人提醒，只買1股可能因匯款手續費，實際上領不到股息。

2026-06-20 11:31
台廠助力東協發展AI　謝金河：台灣價值外溢效應

台廠助力東協發展AI　謝金河：台灣價值外溢效應

財信傳媒集團董事長謝金河今（20日）在臉書以「台灣價值的東恊外溢效應」為題指出，這次人工智慧（AI）帶來的產業革命，對東恊各國也帶來機會，泰達電及台灣半導體產業鏈的恊助，泰國成PCB重要生產聚落，博通和Intel在馬來西亞檳城都有龐大的生產基地，台灣的日月光，貿聯也都在檳城加碼，台灣價值的外溢效應也將逐漸顯現。

2026-06-20 10:00

讀者迴響

熱門新聞

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

郭哲榮是反指標？博士生「分析2953篇文」

台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

央行3點駁斥台灣有「荷蘭病」

金控大象跳舞！4家月底迎除息交易　殖利率、股息發放日一次看

台積電加速布局CoPoS　台灣面板廠藉FOPLP卡位先機

黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

幫孩子存台積電！人妻離婚怕老公賣股...律師解答

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

森崴能源「接刀仔」賠160萬又買回：搞不好像力積電

預售屋轉讓子女如何免稅？國稅局親自教戰

竹科實驗中學3名高中生美UCLA奪 VEX AI 世界賽大獎　原地秀國旗

八里磁吸換屋族　在地房仲指1最夯產品「8百萬入手」

英特爾傳聯手聯電攻3奈米　挑戰台積電

航空燃油大調降　7/1起長程線每公斤新台幣84元降為62元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場
白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366