幫孩子存台積電！人妻離婚怕老公賣股　律師解答：這情形可提告

▲蘇家宏指出，母親贈與給孩子的股票，在法律上財產權屬於孩子，不再是父母的財產，不能任意拿回來。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

夫妻離婚後，孩子名下的股票該怎麼算？就有位母親憂心離婚後，若先生拿走孩子的監護權，孩子名下的台積電股票可能被先生動用。對此，律師蘇家宏便給予5點法律重點提醒。

蘇家宏於臉書粉專發文分享，有位41歲的母親表示，她想與丈夫離婚，對方堅持要孩子的監護權，但孩子名下有她多年買的台積電股票，因此好奇丈夫後續拿到監護權後，是否有權將股票拿去分？以及她能否主張孩子名下股票的一半？

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇家宏認為，這位母親的疑慮不是在爭錢，而是在擔心她的孩子，因此他也提供5點法律提醒供她參考。第1點，監護人有權「管理」未成年子女財產，親權行使人，也就是監護人，在法律上的確有權利管理未成年子女的財產，也可能因此賣掉孩子的股票，或動用未成年子女名下的存款。

蘇家宏提到，第2點，每一筆錢的花用都必須「為了孩子的利益」，法律有嚴格規定，未成年子女名下財產的管理和處分，必須完全以子女的利益為準，絕對不能挪為父母自己私用；第3點，送給孩子的，就是孩子的，媽媽多年來贈與給子女的股票，在法律上財產權就是屬於孩子的，不再是父母的財產，不能任意拿回來。

蘇家宏指出，第4點，孩子的資產，不列入夫妻財產，既然股票是孩子的，就算丈夫最後取得監護權，這些股票也不會列入夫妻剩餘財產分配來計算，媽媽不能因為先生監護孩子，就主張要分走孩子名下的一半財產；第5點，為了孩子，不要輕易放棄親權，不是先生堅持要監護權，太太就沒有機會，既然這麼愛孩子，那就不要輕易放棄孩子的親權（監護權），爭取陪伴他成長的機會。

蘇家宏表示，就算最後並未爭取到監護權，太太也有固定探視的時間，如果發現先生有違法私自挪用孩子的金錢，像是將孩子名下5張台積電股票出售，所得金錢據為己有，後續買超級跑車或匯給其他女子花用等，太太就可以提出刑事侵占罪告訴，並要求返還金錢給小孩，一併予以說明。

延伸閱讀

▸ 46歲男吃喜酒後猝逝 家屬怒告新人勸酒害死他！索賠170萬

▸ 世足／世界盃最狂一週！梅西捲紅牌爭議 父親被誤報過世主播丟工作

▸ 原始連結