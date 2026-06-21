ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股端午節前以史上最高收盤價46465.2點作收，加上台積電ADR飆史上新高，惟遭遇美以伊戰爭糾纏戲碼，市場熱議「端午變盤」是否存在，不過根據群益投信統計資料顯示，近10年端午節後台股平均表現維持正報酬，120天勝率更超過8成以上。法人指出，若看基本面題材，下半年電子業旺季來臨，波段行情大有可為。

▲近10年台股端午節後表現。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近10年台股端午節後表現。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

群益投信台股研究團隊表示，隨著6月的股東會行情到來，不過不管是利多或利空都會提前反應，整體來看，電子股第三到第四季將進入產業旺季，有機會百花齊放。

群益投信主動ETF研究團隊表示，端午節過後，台股還是以選股不選市為最佳策略；台股主動ETF相對個股來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整。

舉例來說，當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

陳朝政分析，AI基建企業釋樂觀前景，CSP Capex續增有利台廠供應鏈，獲利望續上修下看法偏多。第三季為除權息旺季，企業獲利預期將持續上修，因此將有機會填權息。台股針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易指出，選股不選市的原則下，股價拉回佈局下半年成長題材個股，選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好，最好是第一季獲利優於預期、第二季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司為首選，若第一季獲利不錯且第二季及下半年業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股再回檔修正1~2 成以上，可逢低分批布局買進。

關鍵字： 標籤:**台股台積電主動ETFAI產業電子旺季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【譴責暴力】中信啦啦隊汶汶遭砍脖　兇嫌被起底是狂粉「汶汶阿北」

推薦閱讀

台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網廠、興櫃股鈺祥（7909）日前召開2026年股東常會，會中完成董事全面改選，共選出10席董事，包括6席一般董事及4席獨立董事。新任董事名單橫跨產、官、學界，其中包括前行政院副院長、現任總統府資政沈榮津，以及台積電（2330）創辦人張忠謀重要幕僚、台積電退休資深副總左大川，外界關注新董事會將如何協助鈺祥擴大半導體先進製程供應鏈布局。

2026-06-21 14:32
台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

台股端午節前以史上最高收盤價46465.2點作收，加上台積電ADR飆史上新高，惟遭遇美以伊戰爭糾纏戲碼，市場熱議「端午變盤」是否存在，不過根據群益投信統計資料顯示，近10年端午節後台股平均表現維持正報酬，120天勝率更超過8成以上。法人指出，若看基本面題材，下半年電子業旺季來臨，波段行情大有可為。

2026-06-21 11:55
郭哲榮是反指標？博士生「統計2953篇文」超狂分析曝光：傳說破滅

郭哲榮是反指標？博士生「統計2953篇文」超狂分析曝光：傳說破滅

近日有一名自稱是博士生的網友發文透露，他把分析師哲哲（郭哲榮）發布的2953則貼文抓出來統計，發現「『哲哲反指標』傳說，數據上不成立」，以及「真正的訊號不在『他說什麼』，在『他怎麼說』」。該則分析哲哲的文章曝光後，隨即引起關注與討論。

2026-06-21 11:46
美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

AI 記憶體行情持續升溫，美國記憶體大廠美光（Micron）財報本週登場，牽動全球半導體股多空情緒。對台股而言，記憶體族群已提前反映景氣復甦期待，南亞科（2408）、華邦電（2344）今年來股價皆已大漲逾倍，供應鏈成員力積電（6770）也緊扣美光對需求展望與資本支出的說法。

2026-06-21 10:45
景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

面對充滿動盪及地緣政治變數的環境，上半年全球經濟仍維持成長，景順亞太區全球市場策略師趙耀庭預期，下半年全球經濟重新加速，美元將持續走軟，新興市場資產可望有較佳表現，尤其是受惠於AI發展趨勢的市場，包括韓國及台灣，仍需留意各項潛在風險，包括AI資本支出週期可能放緩、已開發市場財政調整，以及通膨意外升溫；然而，過往經驗顯示，在充滿不確定性的市場環境中，維持多元化資產配置仍是因應波動的關鍵。

2026-06-21 06:05
黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

外貿協會董事長黃志芳本月18-20日率團訪問烏克蘭大後方利沃夫，由該市市長Andriy Sadovyy與副市長Serhiy Kiral親自接待，並安排參觀 UNBROKEN 醫療院區與IT 聚落(Lviv IT Cluster)等，聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補。黃志芳表示，隨著烏克蘭重建需求逐步浮現，台烏可望在醫療、資通訊ICT等領域尋找合作機會，貿協也將協助雙方深化交流與合作。　　

2026-06-20 21:34
快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

台灣中油公司今（20）日宣布，自下周一（22日）凌晨零時起至6月28日晚上12時止，汽、柴油各調降1元及0.7元，分別為92無鉛汽油每公升31.4元、95無鉛汽油每公升32.9元、98無鉛汽油每公升34.9元、超級柴油每公升30.3元。

2026-06-20 14:06
金控大象跳舞！4家月底迎除息交易　殖利率、股息發放日一次看

金控大象跳舞！4家月底迎除息交易　殖利率、股息發放日一次看

金融股從「存股」變身為「飆股」，而包括富邦金 (2881)、國泰金（2882）、凱基金（2883）與玉山金（2884）共計逾211萬股東將在本月底、下月初要迎來首波金控除息表現，由於短線股價飆升，現金殖利率縮水，多落在3%~4%水準。

2026-06-20 11:35
「八方雲集1股配息」他見菜單驚呆了　千人喊賺爛：真水餃股

「八方雲集1股配息」他見菜單驚呆了　千人喊賺爛：真水餃股

買股票除了看配息，股東會禮品也常成為小股東討論焦點。一名網友透露，今年八方雲集現金股利7.5元，剛好1股配息約等於店內1顆招牌水餃價格。貼文曝光後，引來一票股民笑翻直呼「真．水餃股」、「存股的盡頭是水餃自由」。也有人提醒，只買1股可能因匯款手續費，實際上領不到股息。

2026-06-20 11:31
台廠助力東協發展AI　謝金河：台灣價值外溢效應

台廠助力東協發展AI　謝金河：台灣價值外溢效應

財信傳媒集團董事長謝金河今（20日）在臉書以「台灣價值的東恊外溢效應」為題指出，這次人工智慧（AI）帶來的產業革命，對東恊各國也帶來機會，泰達電及台灣半導體產業鏈的恊助，泰國成PCB重要生產聚落，博通和Intel在馬來西亞檳城都有龐大的生產基地，台灣的日月光，貿聯也都在檳城加碼，台灣價值的外溢效應也將逐漸顯現。

2026-06-20 10:00

讀者迴響

熱門新聞

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

郭哲榮是反指標？博士生「分析2953篇文」

台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

快訊／加油再等等！　中油下周國內汽、柴油各調降1元及0.7元

央行3點駁斥台灣有「荷蘭病」

金控大象跳舞！4家月底迎除息交易　殖利率、股息發放日一次看

台積電加速布局CoPoS　台灣面板廠藉FOPLP卡位先機

黃志芳率團訪問烏克蘭大後方利沃夫　聚焦智慧醫療與台烏IT產業互補　

景順預期下半年經濟表現加速　看好亞洲成長動能

幫孩子存台積電！人妻離婚怕老公賣股...律師解答

13銀行逾60人涉案！地政士大規模賄賂 金管會證實收到通報

森崴能源「接刀仔」賠160萬又買回：搞不好像力積電

預售屋轉讓子女如何免稅？國稅局親自教戰

竹科實驗中學3名高中生美UCLA奪 VEX AI 世界賽大獎　原地秀國旗

八里磁吸換屋族　在地房仲指1最夯產品「8百萬入手」

英特爾傳聯手聯電攻3奈米　挑戰台積電

航空燃油大調降　7/1起長程線每公斤新台幣84元降為62元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場

媽媽順利抵美了！維德角門將說感激但盼關注回歸足球場
白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺甜喊「看老公還是愛心眼」　吳東諺一直心動...笑：所以結紮

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

中信啦啦隊「汶汶」遭砍脖！　緊急送醫

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

批陸委會打壓農業縣！　蔣萬安：用選票告訴民進黨拒絕傷害農民

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366