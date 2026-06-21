竹科實驗中學3名高中生美UCLA奪 VEX AI 世界賽大獎　原地秀國旗

▲獲獎3名高中生于方旭、郭柔均、朱妍妮。（圖／讀者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley, UC Berkeley）日前舉行 2026 VEX AI Robotics Competition 世界賽，來自新竹科學園區實驗高級中等學校雙語部3名高中生機器人隊伍 「3952J」，榮獲高中組重要獎項 Innovate Award（創新獎），3人也在獲獎後於當地大秀中華民國國旗，原地慶祝。

3952J 同時也是本屆賽事唯一代表台灣參賽的高中隊伍。評審肯定團隊在機器人創新設計、完整工程筆記，以及評審面試表現上的卓越成果，讓世界看見台灣高中生在人工智慧與工程教育上的創新潛力。

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Innovate Award 是 VEX 世界賽最具代表性的評審獎項之一，這次比賽時間在6月12日至14日之間，得獎者必須在機器人設計或比賽策略上展現高度原創性，並透過實際測試與工程驗證證明其可行性的團隊。獲獎作品必須被評審認定為「獨一無二或不常見的解決方案」，展現跳脫常規的問題解決能力與創新思維。此次獲獎，不僅代表技術能力受到肯定，更象徵學生具備將創意轉化為實際成果的工程素養。

3952J 由三位新竹科學園區實驗中學雙語部十年級（Grade 10）學生組成，成員包括：于方旭（Felix Yu）、郭柔均（Rou Jiun Mia Guo）、朱妍妮（Audrey Yen-Ni Chu）

VEX AI 世界賽不只是機器人競技，更是一場對學生綜合能力的全面考驗。比賽包含 15 秒自主隔離挑戰階段（Isolation Period），機器人必須在無人介入的情況下，透過感測器與程式自主完成任務，考驗演算法設計、感測整合與邏輯思維；接著進入 1 分 45 秒互動對戰階段（Interaction Period），兩隊機器人在同一場域中即時應變、調整策略並相互競爭，展現團隊合作、臨場判斷與問題解決能力；此外，還有 1 分鐘技能挑戰賽（Skills Challenge），由隊伍獨立完成任務，以驗證機器人的穩定性、精準度與整體表現。

除了場上的競技表現，評審也透過工程筆記審查與面試，深入了解學生如何運用工程設計流程分析問題、記錄測試與迭代歷程，並清楚表達設計理念與創新思維。因此，VEX AI 所考驗的，不僅是程式能力或機械設計，更是學生在工程邏輯、跨域整合、溝通表達、團隊協作，以及面對挫折時持續改進的能力。

本次競賽所呈現的，也正是 AI 發展的重要方向——物理 AI（Physical AI）。不同於生成式 AI 著重於文字與影像理解，物理 AI 強調讓人工智慧透過感測、判斷與自主決策，與真實世界互動。學生必須讓機器人在動態環境中自主完成任務，這不僅是程式設計的挑戰，更是系統整合與工程實作能力的展現。從智慧製造、自主移動機器人到未來各類 AI 應用，物理 AI 所需的跨域能力，也正是未來教育與人才培育的重要方向。

此次世界賽於全球科技與創新的重要據點——UC Berkeley 舉行。柏克萊長年在人工智慧、電腦科學與工程研究領域居於世界領先地位，而其所在的舊金山灣區更是全球 AI 與科技新創的重要聚落。與此同時，台灣憑藉半導體與智慧硬體實力，成為全球 AI 發展不可或缺的重要推手。來自新竹科學園區雙語部的學生，正代表著新世代 AI 教育跨域學習的成果，結合科技、人文與國際溝通能力，以行動展現台灣青年面對未來科技浪潮的競爭力與創造力。

值得一提的是，隊伍名稱 3952J 取自台灣最高峰玉山海拔 3,952 公尺。隊員們表示，選擇這個隊號，是希望以玉山精神勉勵自己：「攀登高峰的路從來不會平坦，但只要勇於挑戰、不畏困難、彼此扶持，就能一步一步突破極限，抵達更高的地方。」

這座來自世界舞台的 Innovate Award，不僅是對三位學生努力與創意的肯定，更彰顯了新竹科學園區實驗高級中等學校雙語部在培育未來科技人才上的成果。透過雙語教育、跨域學習與國際競賽的歷練，學生不只是學習科技，更學習如何合作、創新與解決真實世界的問題。

面對 AI 時代的來臨，3952J 希望以自身經驗鼓勵更多台灣學生勇於探索人工智慧與工程領域，帶著玉山般堅定的信念與探索精神，迎向未來挑戰，讓世界持續看見台灣年輕世代的創新能量與無限可能。