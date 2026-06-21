台積電供應鏈超狂升級！鈺祥10席新董事　沈榮津、張忠謀愛將上榜

▲鈺祥董事長暨總經理莊士杰。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

全球先進製程微污染防治（AMC）濾網廠、興櫃股鈺祥（7909）日前召開2026年股東常會，會中完成董事全面改選，共選出10席董事，包括6席一般董事及4席獨立董事。新任董事名單橫跨產、官、學界，其中包括前行政院副院長、現任總統府資政沈榮津，以及台積電（2330）創辦人張忠謀重要幕僚、台積電退休資深副總左大川，外界關注新董事會將如何協助鈺祥擴大半導體先進製程供應鏈布局。

鈺祥表示，此次董事會改選後，將持續強化公司治理、營運策略與國際化布局，並在先進製程潔淨方案、循環經濟及碳中和產品等領域深化發展。

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本次股東會選出的4席獨立董事，分別為前金管會主委、櫃買中心董事長及集中保管結算所董事長丁克華；現任亞太優勢董事長、曾任欣興電子執行總經理與董事的李嘉彬；現任長庚大學校長、前台大副校長及台大國企系教授湯明哲；以及前臺銀證券董事長、前財政部賦稅署署長、前台北國稅局局長許慈美。

公司指出，4位獨董具備資本市場監理、科技製造營運、企業策略、財務稅務與風險控管等背景，未來將協助提升薪酬、審計與永續治理機制。

一般董事方面，鈺祥董事長暨總經理莊士杰續任董事，營運副總莊士顯及永續長張馨尹也進入董事會，延續公司營運與ESG策略推動。此外，董事會也延攬3位具半導體產業與政策經驗的人士，包括沈榮津、左大川及前台積電歐洲與日本子公司業務發展主管卓明金。

鈺祥表示，沈榮津過去曾任經濟部長、行政院副院長，熟悉台灣產業政策及國際供應鏈布局；左大川曾任台積電資深副總經理，負責資訊技術與風險管理，具備半導體製造與風險控管經驗；卓明金則具海外市場拓展經驗，未來將協助公司推動全球在地化策略。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰表示，受惠AI應用及2奈米等先進製程擴產，微污染控制需求持續成長，帶動公司5月營收創下歷史新高，目前客戶需求仍維持強勁。公司未來將持續配合全球晶圓廠布局，深化與客戶合作，並在追求獲利成長的同時，兼顧股東權益與循環經濟發展。

鈺祥指出，未來將持續推動「再生型化學濾網」及「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」等商業模式，並從空氣微污染防治延伸至高階液體過濾領域。公司也將透過董事會專業分工，提升資本效率與公司治理，強化在半導體先進製程供應鏈中的競爭力。