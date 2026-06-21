波斯灣線復航船司將派大型船滿足補貨需求　但憂美伊談判變數多

▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽本月19日重新開放一天，伊朗因以色列攻擊黎巴嫩20日宣布再度封鎖。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

多家貨櫃船公司高階指出，如果美伊真能就開放荷莫茲海峽等議題達成協議，有望在今年年底前恢復波斯灣航線正常營運，屆時估計各家船公司因為波灣國家補貨需要，會儘量派大型船航行，只是前提必須是荷莫茲海峽真的開放且安全無虞，但目前看仍困難重重。

端午連假期間，美伊簽暑的諒解備忘錄因為以色列攻擊黎巴嫩造成情勢生變，雖然美伊雙方都將出席自本月19日延至今(21)日在瑞士舉行的協商會議，但貨櫃船公司高階都認為變數還很多。

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半島電視台在瑞士現場報導指出「有跡象表明事態正在開倒車」，與簽署諒解備忘錄時的情況截然不同，伊方認為黎巴嫩遭襲擊是嚴重違反諒解備忘錄，他們最初採取的制裁措施就是不去瑞士，並重新封鎖海峽。

英國廣播公司(BBC)則報導指出，伊朗代表團已抵達瑞士，準備今日與美國舉行進一步會談，美國副總統約翰·萬斯已從華盛頓啟程前往瑞士，並在登機前對記者表示，他希望在「核問題」和「黎巴嫩停火問題」上取得進展。

伊朗國家媒體則稱，由議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫率領的伊朗代表團此行的目的是跟進現有協議的執行情況，而非啟動第二階段談判。

BBC分析雙方稍早簽署的14點協議，旨在結束戰爭並開啟為期60天的談判期，以解決包括伊朗核計畫在內的更廣泛問題，但目前看來十分脆弱。

BBC並點出雙方的矛盾，包括伊朗軍方聲稱，為回應以色列對黎巴嫩的空襲，他們關閉了霍爾木茲海峽。美國中央司令部則表示，該水道的交通仍在持續。

另協議要求「立即且永久地」停止所有戰線的戰鬥，包括在黎巴嫩的戰鬥，而美國官員上週五表示，以色列和真主黨之間已達成停火協議，但雙方仍在繼續交火，並互相指責對方違反協議。

陽明海運高階認為美伊情況有變化，無法預估復航時間，不過該公司在上周五的法說會上指出，目前波斯灣地區的貨載，主要從荷莫茲海牙峽的港口，轉陸運運至波斯灣國家，貨量僅約美伊戰前的20-30%，因此估計波斯灣航線恢復正常營運初期，貨量會很大。

我國德翔海運與大陸的中聯航運目前波斯灣航線都處於暫停狀況，公司方面表示如果荷莫茲海峽真的開放，會恢復相關運務，並考慮調派較大型船舶航行；目前所知波斯的貨櫃港受到戰火影響的很少，屆時應該可以順利彎靠裝卸，但估計會出現擁擠問題。

歐洲籍船公司都有經由荷莫茲海峽港口運送波斯灣國家進口貨載，其在台高階表示，波斯灣航線估計最快年底才會恢復正常運作，目前的運送方式成本高，但運價也高，不急著進波斯灣港口。

船舶仲介公司曾經估算，貨櫃三雄當中，陽明被困在波斯灣的1艘2800箱貨櫃船困在波斯灣內，日租約2.7萬美元；萬海航運是3000、5000與1.3萬箱船舶各1艘，船舶仲介公司表示，三型船較近期的成交紀錄分別是3.7萬、4.6萬與8萬美元；長榮是兩艘9000箱與1艘5500箱船舶，近期9000箱船沒有成交紀錄，船舶仲介公司以目前行情日租約7萬美元，5500箱約5萬美元。

由於波斯灣線原就有貨櫃船公司派萬箱級貨櫃船營運，估計復航初期因為搶運需求，萬箱級船舶會明顯增加。