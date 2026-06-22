歐洲線7月漲價4家歐商公司報價差距大　實際漲幅估將趨緩

▲地中海航運公告7月1日歐洲線每大箱運價要提高2500美元。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運因美國10%臨時關稅7月24日即將到期，美東線搶運潮估計本月底結束，美西線估在7月第二周內結束，市場估計運價將不易再做調升，且有可能下修，換歐洲線接力調升運價。而四家歐洲籍船公司報出的7月1日漲價案，每大箱(40呎櫃)調幅在500到2500美元之間，差距頗大，攬貨業估5月中開始大漲的運價，7月實際漲幅將趨緩。

歐洲線在今年5月上旬，每大箱運價僅有2100-2300美元，5月中下旬提升至3000美元，6月初再大幅調升至約5000美元至今。上周四(18)德魯里貨櫃運價指數上海到歐洲每大箱4342美元，同日上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)歐洲線則報5130美元。

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根據業界龍頭地中海航運(MSC)與法國達飛發給客戶的通知，7月1日至14日歐洲線計畫加高約2500美元，每大箱擬收7500美元，赫伯羅德計畫調升1000美元，擬收6000美元，馬士基航運則報7月第一周每大箱加高500美元，擬收5500美元；陽明海運報給客戶的運價，則是計畫每大箱調升1000美元，擬收6000美元。

由於船公司間報價差距頗大，顯示對市場看法差距也頗大，攬貨公司估計實際調幅會往中低價靠攏，

根據德魯里的調查，未來五周，歐美主要航線第26周(6月22日至28日)至第30周(7月20日至26日)預計有31班空航，取消率僅4%，仍有96%的定期航班預計繼續營運。大多數中斷仍集中在橫越太平洋東向航運(55%)，其次是亞洲-歐洲/地中海(29%)，而跨大西洋航線(16%)則持續相對有限的中斷。雙子星聯盟與MSC則繼續維持強勁的準點策略，未做減班。