台積電擴產點火　AI最猛黑馬藏興櫃

▲隨著台積電站上全球核心位置，隱身在後的供應鏈也被重新定價。（圖中為台積電董事長魏哲家）



圖文／鏡週刊

全球AI基礎建設投資規模以數兆美元計，市場焦點多聚集在科技巨頭與大型權值股上；只不過當AI產業鏈持續向外擴張，受惠範圍早已從晶片延伸至設備、材料、耗材與先進封裝等領域，讓台廠許多過去不被注意的中小型公司迎來翻身機會。

全球AI基礎建設投資規模以數兆美元計，資金與訂單迅速湧入台灣，掀起一波波台股財富浪潮，同時一家家台廠也在這股趨勢中快速崛起。尤其隨著台積電站上全球半導體產業核心位置，隱身在其後的在地供應鏈也被重新定價。

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「過去台積電是follow國際大廠，現在成了世界領先者，可說是前無古人。」群益投顧董事長蔡明彥指出，從2奈米製程、3D封裝到先進封裝技術，台積電在技術競賽中已沒有先行者可模仿，許多突破需自行摸索與驗證。因此，在開發新技術的過程中，勢必需要更多的供應商參與，而這替台灣廠商創造前所未有的機會。

「這幾年就是『與神同行』，但重點不是追逐神，而是要能跟著一起成長。」投資達人、產業專家張捷表示，AI浪潮正推動半導體產業進入超級成長週期，台積電每年投入龐大的資本支出，不僅壯大自身競爭力，也帶動整個供應鏈生態系同步受惠；從設備、材料、耗材、先進封裝、特用化學品到檢測設備，只要能跟上技術演進的腳步，就有機會在這波AI浪潮中嶄露頭角。

事實上，台廠能在這波AI浪潮中崛起，並非只是搭上產業順風車，而是多年來累積難以取代的競爭優勢。蔡明彥指出，相較於國際大廠跨國支援往往耗時費力，台廠最大優勢在於距離近、反應快。「尤其半導體製程牽涉複雜的物理、化學與材料特性，當產線出現問題，誰能在第一時間協助、迅速解決問題，價值力便會更上層樓。」

另一方面，隨著AI運算需求持續爆發，先進封裝產能長期供不應求，台積電持續加速擴產，為了降低對國際設備商的依賴，同時分散供應風險，近年來積極培養本土設備供應鏈，讓不少台灣設備廠迎來高速成長契機，「需求暴增，就給了台廠許多機會。」蔡明彥表示，從先進封裝設備、檢測設備到各類生產機台，只要具備技術實力，就有機會跟著產業擴張一同成長。

此外，許多看似不起眼的利基市場，成了台廠突圍的重要戰場。無論是特用化學品、封裝材料，或是高技術門檻的耗材零組件，因市場規模不大，對國際大廠吸引力有限，但對台灣業者來說卻是高毛利、高黏著度的生意。「正因為願意深耕這些利基領域，台廠得以建立技術護城河，逐步在全球供應鏈中占據難以取代的位置。」蔡明彥說。

當台積電持續朝下一世代製程邁進，這場沒有前例可循的技術探索，也帶動整條台灣供應鏈跟著同步升級，顯然，愈靠近技術創新的核心，愈有機會分享到AI時代龐大的產業紅利；而這波機會不只屬於台積電供應鏈台廠，隨AI基礎建設投資擴大，需求從晶片一路外溢至材料、設備、零組件與系統整合領域，過去被忽略的在地廠商，憑藉技術實力也在全球AI版圖中找到一席之地。而這些潛力廠商往往都藏在興櫃中，值得投資人挖寶。



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