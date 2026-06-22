AI淘金！　達人揭興櫃3大選股密碼

▲AI兆元商機外溢，興櫃供應鏈藏有許多黑馬潛力公司，領域包括先進封裝、檢測設備、特殊材料等。



圖文／鏡週刊

AI產業引爆大商機，外溢範圍又廣又深；許多默默卡位的台廠成了在地「隱形冠軍」，而想要找尋這類中小型股黑馬，興櫃市場往往是資金尚未全面發掘的寶庫，本刊帶你搶先挖出AI浪潮下最具爆發力的潛力股。

AI紅利向外擴張，投資人該如何精準淘金？「不是所有AI概念股都能成為長期贏家。」投資達人、產業專家張捷分析，關鍵在於尋找具備寡占、高毛利率，及產能能隨趨勢擴張等三大特質的公司。「真正具備長期成長潛力的公司，往往擁有高進入門檻或掌握關鍵技術，包括先進封裝、檢測設備、特殊材料等領域，都值得持續追蹤。」

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只是投資人如何判斷一家公司是否具備技術護城河？張捷認為，「毛利率」是最直接的觀察指標。他舉例，AI伺服器代工廠雖然受惠需求爆發，但受限產業特性，毛利率難以大幅提升；反觀掌握核心技術的企業，毛利率往往從4成起跳，甚至可達5成至6成以上。

「高毛利代表不是靠削價競爭，而是靠『你沒有、只有我有』的技術賺錢。」張捷表示，技術門檻愈高、競爭者愈少，企業就愈具備定價能力與獲利空間，同時更容易獲得市場資金青睞。

以半導體材料廠新應材為例，公司在特定製程材料領域具備寡占優勢，今年首季毛利率約45％，股價站上千元。張捷認為，高毛利率是企業獲利持續成長、股價長期向上的重要推力，而這類兼具技術優勢與獲利能力的公司，也最有機會在AI長線趨勢中脫穎而出。

值得注意的是，AI浪潮雖帶動台積電、聯發科等權值股飆漲，更讓過去鮮少受到市場關注的中小型台廠嶄露頭角，其中，興櫃市場更是孕育「黑馬」的重要舞台。

像是曾是「興櫃股王」的半導體測試設備廠鴻勁，就是最具代表性的案例；去年11月下旬以承銷價1,495元掛牌上市，截至6月中股價已來到約7,000元，短短半年多翻漲逾3倍，在台股寫下一頁「興櫃傳奇」。

張捷分析，鴻勁最大優勢在於掌握「高階分選機」與「主動式溫控系統」等關鍵技術，今年首季毛利率高達56％。而鴻勁的爆發力正好驗證了一件事：在AI供應鏈裡，真正能脫穎而出的未必是規模最大，而是那些掌握關鍵技術、具備技術護城河的公司。

本刊鎖定近期備受市場關注的興櫃公司：半導體材料廠碩正科技與半導體設備廠廣化科技。其中，碩正深耕半導體關鍵材料領域，產品涵蓋研磨膠帶（Grinding Tape）與離型膜（Release Film）等先進封裝重要耗材，與晶圓代工龍頭黏著度高；廣化則聚焦先進封裝設備與電源管理領域，客戶橫跨國內外半導體封裝大廠，兩家公司都站在AI供應鏈的關鍵位置，潛力十足。

要注意的是，興櫃向來是機會與風險並存的市場，近年AI概念股受到資金追捧，不少個股股價已來到高本益比位階，趨勢固然沒問題，但股價波動往往比基本面變化更為劇烈，「拉回分批布局，靜待良機。」張捷建議，可等股價回測月線、季線，或因短期消息面影響而出現非基本面的修正時再分批進場。



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