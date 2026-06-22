ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI淘金！　達人揭興櫃3大選股密碼

AI兆元商機外溢，興櫃供應鏈藏有許多黑馬潛力公司，領域包括先進封裝、檢測設備、特殊材料等。

▲AI兆元商機外溢，興櫃供應鏈藏有許多黑馬潛力公司，領域包括先進封裝、檢測設備、特殊材料等。

圖文／鏡週刊

AI產業引爆大商機，外溢範圍又廣又深；許多默默卡位的台廠成了在地「隱形冠軍」，而想要找尋這類中小型股黑馬，興櫃市場往往是資金尚未全面發掘的寶庫，本刊帶你搶先挖出AI浪潮下最具爆發力的潛力股。

AI紅利向外擴張，投資人該如何精準淘金？「不是所有AI概念股都能成為長期贏家。」投資達人、產業專家張捷分析，關鍵在於尋找具備寡占、高毛利率，及產能能隨趨勢擴張等三大特質的公司。「真正具備長期成長潛力的公司，往往擁有高進入門檻或掌握關鍵技術，包括先進封裝、檢測設備、特殊材料等領域，都值得持續追蹤。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是投資人如何判斷一家公司是否具備技術護城河？張捷認為，「毛利率」是最直接的觀察指標。他舉例，AI伺服器代工廠雖然受惠需求爆發，但受限產業特性，毛利率難以大幅提升；反觀掌握核心技術的企業，毛利率往往從4成起跳，甚至可達5成至6成以上。

「高毛利代表不是靠削價競爭，而是靠『你沒有、只有我有』的技術賺錢。」張捷表示，技術門檻愈高、競爭者愈少，企業就愈具備定價能力與獲利空間，同時更容易獲得市場資金青睞。

以半導體材料廠新應材為例，公司在特定製程材料領域具備寡占優勢，今年首季毛利率約45％，股價站上千元。張捷認為，高毛利率是企業獲利持續成長、股價長期向上的重要推力，而這類兼具技術優勢與獲利能力的公司，也最有機會在AI長線趨勢中脫穎而出。

值得注意的是，AI浪潮雖帶動台積電、聯發科等權值股飆漲，更讓過去鮮少受到市場關注的中小型台廠嶄露頭角，其中，興櫃市場更是孕育「黑馬」的重要舞台。

像是曾是「興櫃股王」的半導體測試設備廠鴻勁，就是最具代表性的案例；去年11月下旬以承銷價1,495元掛牌上市，截至6月中股價已來到約7,000元，短短半年多翻漲逾3倍，在台股寫下一頁「興櫃傳奇」。

張捷分析，鴻勁最大優勢在於掌握「高階分選機」與「主動式溫控系統」等關鍵技術，今年首季毛利率高達56％。而鴻勁的爆發力正好驗證了一件事：在AI供應鏈裡，真正能脫穎而出的未必是規模最大，而是那些掌握關鍵技術、具備技術護城河的公司。

本刊鎖定近期備受市場關注的興櫃公司：半導體材料廠碩正科技與半導體設備廠廣化科技。其中，碩正深耕半導體關鍵材料領域，產品涵蓋研磨膠帶（Grinding Tape）與離型膜（Release Film）等先進封裝重要耗材，與晶圓代工龍頭黏著度高；廣化則聚焦先進封裝設備與電源管理領域，客戶橫跨國內外半導體封裝大廠，兩家公司都站在AI供應鏈的關鍵位置，潛力十足。

要注意的是，興櫃向來是機會與風險並存的市場，近年AI概念股受到資金追捧，不少個股股價已來到高本益比位階，趨勢固然沒問題，但股價波動往往比基本面變化更為劇烈，「拉回分批布局，靜待良機。」張捷建議，可等股價回測月線、季線，或因短期消息面影響而出現非基本面的修正時再分批進場。


更多鏡週刊報導
AI黑馬股1／台積電擴產點火　AI浪潮下最猛黑馬藏興櫃

關鍵字： 鏡週刊AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

與白家綺相愛10年愛意不減 　吳東諺承諾：把最好的都給妳

推薦閱讀

台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

AI浪潮下，台灣GDP可望達10%，今（22）日台股指數挺進4萬7千點新高，5萬大關近在眼前，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，高達49.6%民眾表達目前現金或解定存轉入股票市場的意願「增加」，超過維持不變41.4%，高達 68.3%民眾看好未來半年台股續漲，認為下跌的只有13.8%。

2026-06-22 12:38
台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

上周四（18日）美股四大指數集體走高，台積電ADR噴漲6.94%，來到462.12美元，今（22）日台積電創下2510元新高，台股大漲1405點，創下史上第八大漲點，統一投顧董事長黎方國用「只有更高、沒有最高」八個字來形容台股現況，並建議投資人不要預設指數高點，過度擔心AI泡沫一事，泡沫破裂之前會有前兆。

2026-06-22 11:50
森崴最終交易日竟翻紅　3.1萬股民緊盯集團出手效果

森崴最終交易日竟翻紅　3.1萬股民緊盯集團出手效果

由於離岸風電工程成本暴增、海外子公司違約雙重利空夾擊，造成森崴能源（6806）財務鉅額虧損，導致淨值由正轉負，將於明（23）日終止上市，今（22）日為最後交易日，股價並未跌停，還一度翻紅，小漲0.18元，來到3.42元，到10點40分成交張數有1900多張。

2026-06-22 10:44
記憶體族群5檔亮燈　南亞科飆505元天價

記憶體族群5檔亮燈　南亞科飆505元天價

台股勁揚，記憶體族群狂飆，今（22）日午盤包括南亞科（2408）、旺宏（2337）等5檔皆觸及漲停價，其中南亞科一舉攻破500元大關，來到505元掛牌以來新高，近1.2萬張委買排隊搶購。

2026-06-22 12:43
聯電飆漲停！台積電28奈米減產　3檔撿到槍同歡

聯電飆漲停！台積電28奈米減產　3檔撿到槍同歡

台積電（2330）爆出28奈米減產消息下，市場預期二線晶圓代工廠迎來轉單，早盤包括聯電（2303）、力積電（6770）與世界（5347）等3檔同步亮燈，其中聯電漲停價160元為1997年7月以來、近29年新高。

2026-06-22 09:58
快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

台股飆漲逾1200點，股王信驊（5274）今（22）日盤中一飛沖天，開盤大漲890元至19850元，再次刷新台股上市公司天際線，距2萬元大關只差150元，多頭信心大振。

2026-06-22 09:49
哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

有意在暑假赴日旅遊的哈日族注意！受到日圓走弱影響，台銀新台幣兌換日圓現鈔電子盤今（22）日刷新史上最甜牌告紀錄，開盤18分鐘以「0.1991」的掛牌價格宣告新台幣1元可以換超過5日圓。銀行業者估算，若在今日拿10萬元新台幣低價購買日圓，可較2月時多換近2.4萬日圓。

2026-06-22 10:25
面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高　群創漲半根奪成交王

面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高　群創漲半根奪成交王

面板股雙虎群創（3481）、友達（2409）各擁題材，今（22）日開盤20分鐘雙雙爆逾20萬張大量，成為交投最重2檔，其中友達因資產活化消息亮燈漲停，股價一舉衝上30.95元，刷5年1個月新高；群創早盤亦漲逾半根，以近30萬張大單奪成交王。

2026-06-22 10:12
台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

國發會最新公布的4月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標再度轉為上升，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。美伊戰爭停戰並進入談判，且AI發展持續帶動台灣出口，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上升至32，展望樂觀指數上升至25.5；薪資現況指數上升至18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至-0.8。

2026-06-22 09:17
台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以46679.57點開出，指數大漲214.37點，漲幅0.46％。指數隨後漲勢擴大，上漲995.93點至47461.13點。

2026-06-22 09:02

讀者迴響

熱門新聞

森崴最終交易日竟翻紅　3.1萬股民緊盯集團出手效果

記憶體族群5檔亮燈　南亞科飆505元天價

台股衝4萬6！　法人提醒3變數

台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

聯電飆漲停！台積電28奈米減產　3檔撿到槍同歡

快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

台積電收2510元天價　台股狂飆1276點站穩47K

台積電擴產點火　AI最猛黑馬藏興櫃

台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

郭哲榮是反指標？博士生「分析2953篇文」

只輸美中日！台股市值衝到「全球第4」

AI淘金！　達人揭興櫃3大選股密碼

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高　群創漲半根奪成交王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包
壓制汶汶阿北畫面曝！目擊者還原現場...英勇攝影師們力阻悲劇

壓制汶汶阿北畫面曝！目擊者還原現場...英勇攝影師們力阻悲劇

精準認出「汶汶坐的車」！阿北熱情打招呼…不到1小時揮刀割頸

精準認出「汶汶坐的車」！阿北熱情打招呼…不到1小時揮刀割頸

日本4比0痛擊突尼西亞！　球迷衝澀谷十字路口慶祝

日本4比0痛擊突尼西亞！　球迷衝澀谷十字路口慶祝

阿北移送情緒激動！雙手抵住拒上警車　怒吼：汶汶逼我這樣做

阿北移送情緒激動！雙手抵住拒上警車　怒吼：汶汶逼我這樣做

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366