台股衝4萬6！　法人提醒3變數

▲油價、通膨與台股技術面壓力，成為市場關注的三大關鍵變數。



圖文／鏡週刊

台股站上46000點，法人普遍認為，AI產業長線成長趨勢並未改變，企業獲利能見度甚至延伸至2027年以後，將持續成為支撐台股的重要力量。不過，國際油價、通膨變化以及聯準會貨幣政策方向，仍可能成為短線波動來源。本週市場焦點除了觀察中東局勢後續發展，更須留意資金輪動與高檔震盪風險，在偏多格局中維持審慎操作。

台股在站上46000點後，多頭氣勢依舊強勁，但隨著指數來到歷史高檔，市場也開始面臨新的考驗。

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首先中東局勢後續發展仍牽動市場。雖然美伊停火協議取得重大進展，但法人提醒，即使衝突降溫，油價未必立即回到低檔區。如果國際原油價格持續高檔震盪，仍可能推升全球通膨壓力，進而影響市場對聯準會降息的期待。

第二個重要變數則是美國貨幣政策。若通膨降溫速度不如預期，下半年聯準會政策方向是否轉變，將成為影響全球股市的重要關鍵。

第三個值得留意的則是台股本身的技術面壓力。近期指數快速攀升，加上融資餘額同步增加，籌碼零亂，一旦出現利空消息或獲利了結賣壓，短線震盪幅度恐將放大。

不過，從基本面來看，法人對台股中長期仍維持樂觀看法。安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中表示，AI帶動的新一輪科技循環仍在持續發酵，從GPU延伸至CPU、ASIC、記憶體與相關基礎設施，產業需求相當明確，下半年甚至明年仍可望維持成長態勢。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，隨著AI正式進入大規模商用階段，全球推論需求正呈現爆發式成長。高盛預估2030年全球每月Token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水準的24倍，將持續推升半導體與AI供應鏈需求。

其中，IC設計與ASIC族群被視為下一波成長焦點。科技巨頭為降低長期營運成本，正加速導入客製化晶片，帶動相關台廠接單動能升溫。同時，在供給吃緊與需求增長帶動下，記憶體價格持續回升，也有助相關企業獲利改善。

本週台股走勢，法人普遍認為指數可能維持高檔震盪與類股輪動格局。操作上仍可聚焦AI核心供應鏈，包括AI伺服器、先進製程與封裝、IC設計、ASIC、PCB、銅箔基板及記憶體等族群；同時搭配高殖利率、基期較低或已逐步擺脫關稅衝擊的傳產股。



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