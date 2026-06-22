台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以46679.57點開出，指數大漲214.37點，漲幅0.46％。指數隨後漲勢擴大，上漲995.93點至47461.13點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2455元，漲幅1.87％，隨後漲50元至2460元刷新天價；鴻海（2317）上漲1.5元至270元；聯發科（2454）下跌5元至4385元；廣達（2382）上漲2.5元來到378.5元；長榮（2603）上漲1.5元至194.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲72.15點或0.14％，收在51564.7點；標準普爾500指數上漲80.48點或1.08％，收7500.58點；那斯達克指數上漲496.27點或1.91％，收在26517.93點；費城半導體指數上漲864.71點或6.42％，收14341.78點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51564.7
|▲72.15
|▲0.14%
|S&P500
|7500.58
|▲80.48
|▲1.08%
|NASDAQ
|26517.93
|▲496.27
|▲1.91%
|費城半導體指數
|14341.78
|▲864.71
|▲6.42%
資料來源：證交所
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