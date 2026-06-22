台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

▲國泰金6月調查股市樂觀情緒、薪資現況指數、大額消費意願三指數創新高。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國發會最新公布的4月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標再度轉為上升，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。美伊戰爭停戰並進入談判，且AI發展持續帶動台灣出口，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上升至32，展望樂觀指數上升至25.5；薪資現況指數上升至18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至-0.8。

有59%民眾預期今（2026）年經濟成長率高於7%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於今年5月29日預估台灣今年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%。本月調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為7.12%，有59%的民眾認為今年經濟成長率會高於7%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.26%，且有58%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

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股市樂觀情緒及風險偏好指數續升，同創歷史新高：美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，且美國四大CSP上修資本支出，基建需求增加持續帶動台股獲利上修，5月台股大幅走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至54.5，風險偏好指數升至40.6，同續創歷史新高。

台股今年以來走升逾50%，民眾亦透過投資台股ETF參與股市，國泰金在時事題以「民眾對於投資台股ETF的想法與影響因素」進行調查顯示：有26%民眾僅投資被動式ETF，24%民眾主動式及被動式ETF皆有投資，19%民眾僅投資主動式ETF；54%民眾投資台股ETF的主要目的為長期累積資產，另有16%、7%民眾投資的目的為長期領取配息、分散風險。

關於民眾對於未來一年操作台股ETF的想法及影響因素，調查結果顯示：50%民眾將買進並持有逾1年，18%民眾將維持現有部位，13%民眾將買進並於1年內賣出；54%民眾認為AI產業發展為未來一年主要影響台股ETF的因素，而有19%及15%民眾則認為台灣企業獲利與景氣、全球股市與風險情緒亦為主要影響台股ETF因素之一。

