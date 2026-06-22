快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

▲信驊董事長林鴻明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台股飆漲逾1200點，股王信驊（5274）今（22）日盤中一飛沖天，開盤大漲890元至19850元，再次刷新台股上市公司天際線，距2萬元大關只差150元，多頭信心大振。

信驊董事長林鴻明日前指出，隨著新供應商加入，第四季供貨可望明顯改善，今年營運將呈現「季季高」走勢，且明年在出貨量成長與新產品AST2700放量雙重帶動下，業績可望持續成長。



林鴻明表示，今年以來客戶拉貨動能遠優於預期，尤其Agent AI興起後，除AI伺服器外，通用型伺服器需求也同步增加，信驊甚至在今年上半年便已接獲大量明年訂單，顯示客戶對後市需求相當樂觀。

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他指出，目前營運最大挑戰仍是供應鏈。今年第三季供貨情況雖可略為改善，但真正明顯紓解將落在第四季，公司已新增封測及供應夥伴，屆時將有能力消化更多客戶需求，下半年營收表現也將優於上半年。

產品布局方面，林鴻明表示，新一代BMC晶片AST2700導入速度明顯快於過往產品週期。過去新產品往往需兩至三年才能進入大量出貨階段，但AST2700預計明年就能展現顯著成長動能。由於AST2700單價遠高於現行主力產品AST2600，除出貨量增加外，產品世代升級也將進一步推升營收與獲利表現。