哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

▲日圓現鈔示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有意在暑假赴日旅遊的哈日族注意！受到日圓走弱影響，台銀新台幣兌換日圓現鈔電子盤今（22）日刷新史上最甜牌告紀錄，開盤18分鐘以「0.1991」的掛牌價格宣告新台幣1元可以換超過5日圓。銀行業者估算，若在今日拿10萬元新台幣低價購買日圓，可較2月時多換近2.4萬日圓。

業者指出，今年2月11日台銀日圓現鈔賣出牌告價「0.2090」，10萬元新台幣只能換到47萬8468日圓；不過今天台銀牌告飆出「0.1991」史上最甜價，10萬元新台幣可以換到50萬2260日圓，一來一回下，等於多換23792日圓。

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《路透社》指出，美元兌日圓升至 161.53，接近 2024 年高點與重要干預區間。日本財務省雖然再度口頭警告，但市場認為若美國利率維持高位，日本單靠干預恐怕難以逆轉趨勢，若突破161.96，將接近 1986 年以來最弱水準，可能提高日本官方實際干預機率。

匯銀主管指出，新台幣兌美元今日開盤小貶3.2分至31.62，貶勢沒有日圓那麼沉重，一來一回下以新台幣兌換日圓可取得較甜優勢，由於投資人也害怕日圓「今天感覺甜、明天又更甜」，臨櫃兌換量顯得較往常保守，而新台幣兌日圓即期賣出匯價來到0.1978字頭，誘因更高。