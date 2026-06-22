只輸美中日！台股市值衝到「全球第4」　財經網美：台灣非常強

▲胡采蘋直呼，知道台灣強，但不知道能這麼強。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我知道台灣非常強，但真不知道能這麼強。」財經網美胡采蘋發文表示，根據她所追蹤的各國股市排行網站，台股已經爬到世界第四，一路超越德國、法國、加拿大、英國、印度，她認為這一代的台灣人真的不負使命，重返榮耀。

台股爬到世界第四

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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，根據她所追蹤的各國股市排行網站，可見台股已經爬到世界第四，排第三的是日本，第二名是中國，第一名則是美國。不過她也補充，嚴格說起來，應該還有香港股市在前面，只是因為港股有中國紅籌股等各種股票，有些市值排行網站會扣除紅籌股市值，加進中國股市，因此才導致香港排名落後。

胡采蘋接著說，即使以市值排名，目前台股市值是5.11兆美元，港股市值是5.85兆美元，其實距離也不遠了，台灣一路超越德國、法國、加拿大、英國、印度，相信之後超越香港是沒問題的。

胡采蘋：知道台灣強，不知道這麼強

胡采蘋提到，記得2023年11月，台灣加權指數跟香港恆生指數在17000點附近點數黃金交叉，這對台灣是很有意義的一刻，但卻有很多人都在咒罵，說港股市值比台股不知道大到哪裡去。至於究竟可不可笑？等到台股市值也跟港股黃金交叉時，就有答案了。

胡采蘋最後表示，她在四小龍時代長大，看到現況同樣感到不可思議，因為她知道台灣非常強，但不知道這麼強，「我們這一代台灣人真的不負使命，重返榮耀」。