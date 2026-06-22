台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周四（18日）美股四大指數集體走高，台積電ADR噴漲6.94%，來到462.12美元，今（22）日台積電創下2510元新高，台股大漲1405點，創下史上第八大漲點，統一投顧董事長黎方國用「只有更高、沒有最高」八個字來形容台股現況，並建議投資人不要預設指數高點，過度擔心AI泡沫一事，泡沫破裂之前會有前兆。

台積電將在7月召開法說，而外資ALETHEIA在法說前夕，把目標價上調3500元；無獨有偶，里昂證券、瑞銀證券都認為台積電具有挑戰3千元實力，加上上周四ADR大漲，今日股價上攻2510元歷史新高。

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台積電領軍上攻，記憶體族群南亞科（2408）上攻505元漲停價位，聯電（２2330）創下160元近29年新高，指數大漲1405點，來到47871點歷史新高。

黎方國說，大盤在創新高過程中，投資人不必預設指數高點，用「只有更高、沒有最高」心態看待即可，在指數推高過程中，要去享受、參與泡沫，舉凡市場泡沫要破裂前，一定會有前兆出現，不要讓「泡沫化」論點侷限住。

黎方國分析，台灣今年GDP成長率來到10%，又有6月24日輝達股東會、美光財報將公布，對於台股消息面都是偏多，7月4日是美國獨立紀念日，也是美國建國250年，美國總統川普作多心態濃厚，不希望美伊地緣政治因素干擾，因此美伊和談仍可正面以待。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，市場多頭氣盛，就目前看來，指數有可能在7月就挑戰5萬大關，而散戶已經成為台股第四大法人，只要回檔就是搶進，因此有部位投資人依然可以安心續抱。

