台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

▲近半成民眾欲解定存投入股市。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI浪潮下，台灣GDP可望達10%，今（22）日台股指數挺進4萬7千點新高，5萬大關近在眼前，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，高達49.6%民眾表達目前現金或解定存轉入股票市場的意願「增加」，超過維持不變41.4%，高達 68.3%民眾看好未來半年台股續漲，認為下跌的只有13.8%。

自從去年4月美國宣布對等關稅，台股從17306點，一路像狂牛般奔馳，今日來到4萬7千點，台股總市值約達155兆元，躍居全球第4、5大市場，台股錢淹腳目，吸引投資散戶大舉湧向市場，今年5月全台總開戶人數已達1433萬2896人，逼近1500萬戶大關。

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除了用閒錢投資，開槓桿借錢投資台股反映融資餘額上，近期融資金額上升到5930億元，比起年初3400億元，增加2500多億元，券商不限用途借貸逼近滿水位，甚至傳出房貸、信貸、股票融資、理財貸款「四貸同堂」情事。

台股投資情緒高漲，民眾解定存投入股市意願高，國泰金6月國民經濟信心調查顯示，高達49.6%、將近半數的民眾目前將把現金或解定存轉入股票市場的意願「增加」，超過不變41.4%，預期近半年台股上漲比例達68.3%。