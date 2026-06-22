生育補助「10萬變9.5萬」？她收到入帳通知懵了　網驚呼：我也是

▲育兒大禮包10萬，但有媽媽透露只收到9.5萬，好奇在網路詢問。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

台灣受少子化衝擊，多年來呈現「生不如死」的人口負成長，今年5月總計出生甚至僅剩6832名新生兒，創下歷年次低。為拯救斷涯式的生育率，各縣市祭出生育補助，而中央補助金額也提升至每胎10萬元，但有地方媽媽透露，自己領到95000，驚呼「所以我是那個不存在的個案嗎⋯⋯」。

生育補助10萬縮水變9.5萬？

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針對網傳生育補助10萬縮水變9.5萬，勞動部社群小編隨即化身「打假部隊」澄清，證實該流言為不實造謠，指若屬於勞保範疇的民眾（媽媽），只要有欠繳勞保費，勞保局是「直接不予核發」生育給付，必須等到民眾將欠費完全繳清之後，才會一次性核發合計共10萬元的生育給付與補助，強調勞保局絕對不會採取「先扣除欠費、再撥款差額」的方式，因此勞保局要發就是一次發10萬，絕對不會出現9萬5000元這種扣除後的數字。至於國保（國民年金）部分，小編解釋，若國保保戶有欠費，確實會採取「扣除欠費後發給差額」的機制。

▲勞動部社群小編先前才澄清。（翻攝自Threads）

不過有一名地方媽媽昨（21日）在Threads不解發文，坦言自己真的收到生育補助「9萬5000元」這個數字，並截圖匯款紀錄以及勞動部社群小編澄清新聞截圖，大呼「所以我是那個不存在的個案嗎⋯⋯明天打去鎮公所問一下好了，可是自由時報寫18號撥款那我5號撥款的單位到底是哪裡@@」。

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，網友紛紛給出不同建議，「我的是11號才撥款 不知道你指的是不是勞保的育嬰補助」、「真的會被扣稅嗎？前陣子看到大家都領十萬元整耶七月即將就要領了」、「為什麼不直接打去勞保局問！？ 勞保E化系統可以查詢核發金額和公文 上面都會有承辦單位啊 直接問承辦」。

網友提出關鍵原因

但也有不少網友表示遇到相同問題，「我總金額領9.5萬，財務人員回覆扣5千是所得稅」、「我也是一樣的問題」，也有網友詢問地方媽媽是否為職軍，原PO則表示「對」，於是就有另名網友解答，「國軍就是這樣 什麼都先給你扣稅????也是領9萬5路過????領到當下也打電話問過財務組了」。

對此，原PO事後也再度留言，指打電話至相關單位詢問，「當我問完『生育補助是不是應稅項目』後，對方回答『對』我就忘記我要怎麼問下去了，抱歉了各位我是俗辣，答案就是直接被扣所得稅了」。而該貼文也吸引不少網友疑問，紛紛留言「卡後續」。



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