台積電收2510元天價　台股狂飆1276點站穩47K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲1276.31點，為史上第8大單日漲點，以47741.51點作收，漲幅2.75％，成交量1兆4414.68億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲214.37點開出，指數開高走高，盤中最高達47871.19點，最低46679.57點，終場收在47741.51點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲100元來到2510元，漲幅4.15％；鴻海（2317）維持平盤至268.5元；聯發科（2454）上漲75元至4465元；廣達（2382）上漲4元來到380元；長榮（2603）維持平盤至193元。

今天漲幅前5名個股為正文（4906）上漲4.35元，漲幅10.05％；順德（2351）上漲19.5元，漲幅10％；強茂（2481）上漲16元，漲幅10％；盛群（6202）上漲6.7元，漲幅10％；聯傑（3094）上漲3.8元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為天瀚（6225）下跌2.4元，跌幅10％；東陽（1319）下跌9.4元，跌幅9.98％；宏旭-KY（2243）下跌5.15元，跌幅9.96％；和桐（1714）下跌2元，跌幅9.83％；達麗（6177）下跌4.5元，跌幅8.93％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 正文（4906） 47.65 ▲4.35 ▲10.05％ 順德（2351） 214.5 ▲19.5 ▲10.0％ 強茂（2481） 176.0 ▲16.0 ▲10.0％ 盛群（6202） 73.7 ▲6.7 ▲10.0％ 聯傑（3094） 41.8 ▲3.8 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 天瀚（6225） 21.6 ▼2.4 ▼10.0％ 東陽（1319） 84.8 ▼9.4 ▼9.98％ 宏旭-KY（2243） 46.55 ▼5.15 ▼9.96％ 和桐（1714） 18.35 ▼2.0 ▼9.83％ 達麗（6177） 45.9 ▼4.5 ▼8.93％

資料來源：證交所