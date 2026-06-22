台積電收2510元天價　台股狂飆1276點站穩47K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲1276.31點，為史上第8大單日漲點，以47741.51點作收，漲幅2.75％，成交量1兆4414.68億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲214.37點開出，指數開高走高，盤中最高達47871.19點，最低46679.57點，終場收在47741.51點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲100元來到2510元，漲幅4.15％；鴻海（2317）維持平盤至268.5元；聯發科（2454）上漲75元至4465元；廣達（2382）上漲4元來到380元；長榮（2603）維持平盤至193元。
今天漲幅前5名個股為正文（4906）上漲4.35元，漲幅10.05％；順德（2351）上漲19.5元，漲幅10％；強茂（2481）上漲16元，漲幅10％；盛群（6202）上漲6.7元，漲幅10％；聯傑（3094）上漲3.8元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為天瀚（6225）下跌2.4元，跌幅10％；東陽（1319）下跌9.4元，跌幅9.98％；宏旭-KY（2243）下跌5.15元，跌幅9.96％；和桐（1714）下跌2元，跌幅9.83％；達麗（6177）下跌4.5元，跌幅8.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|正文（4906）
|47.65
|▲4.35
|▲10.05％
|順德（2351）
|214.5
|▲19.5
|▲10.0％
|強茂（2481）
|176.0
|▲16.0
|▲10.0％
|盛群（6202）
|73.7
|▲6.7
|▲10.0％
|聯傑（3094）
|41.8
|▲3.8
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|天瀚（6225）
|21.6
|▼2.4
|▼10.0％
|東陽（1319）
|84.8
|▼9.4
|▼9.98％
|宏旭-KY（2243）
|46.55
|▼5.15
|▼9.96％
|和桐（1714）
|18.35
|▼2.0
|▼9.83％
|達麗（6177）
|45.9
|▼4.5
|▼8.93％
資料來源：證交所
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