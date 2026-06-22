ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

亞資中心挨批國王新衣　陳冲：租稅優惠難交代

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

前行政院長陳冲今（22）日以「國王新衣下究竟有啥」為題，投書《ETtoday新聞雲》評論政府力推高雄亞洲資產管理中心政策。

陳冲引用政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任陳國樑日前以「亞資中心的國王新衣」為題提出警示，質疑亞資中心若仰賴租稅讓利與法規豁免，恐衍生尋租行為，甚至在缺乏實質金融創新的情況下，創造特定資本特權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冲表示，陳國樑的文章「擲地有聲」，尤其憂心政府在競逐國際資本過程中，可能將原應維繫公平競爭的制度，傾斜為服務特定資本的工具。陳冲認為，在當局積極推動亞資中心之際，這番提醒值得三思。

陳冲指出，他去年曾先後訪問香港與新加坡，期間感受到兩地對家族辦公室高度重視。香港、新加坡近年多次舉辦招商活動，積極爭取國際資產管理業務。相較之下，台灣若要發展亞洲資產管理中心，必須先檢視自身是否具備三項基礎條件：穩定、可預測性，以及完備的法律環境。

他提到，金管會今年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，鎖定高資產客戶，提供若干法規豁免與便利措施。高雄亞資中心自去年7月22日揭牌以來，已有57家金融機構進駐，業者可說相當捧場；但是否已有同等數量的國際級家族辦公室響應，仍有待觀察。

陳冲表示，陳國樑作為財稅專家，自然關注稅制完整性與公平性。他認為，亞資中心政策若缺乏實質內涵，卻以租稅優惠吸引特定資金，恐怕正如陳國樑所言，成為「以公共利益為代價的競租盛宴」。

他進一步分析，主管機關將亞資中心主要聚焦在家族辦公室與高資產理財兩大主軸，但其實質內容大致都是為特定資本服務，也就是為高資產族群提供更有利的制度環境。這使台灣必須正面面對香港與新加坡等金融中心的競爭。

陳冲指出，從近20年的全球金融中心指數（GFCI）排名來看，香港與新加坡長期位居全球前段班，台北則多數時間落在50名之外，2024年甚至一度跌至73名，今年則為第51名。高雄目前並未列入GFCI前120大金融中心評比，若期待短期內打造出有感成果，恐怕並不容易。

針對租稅優惠，陳冲表示，金管會顯然明白租稅誘因是亞資中心不可或缺的因素，因此持續推動專法，希望取得法律基礎並賦予租稅優惠。不過，在社會對貧富差距已有強烈疑慮的氛圍下，相關立法能否順利推動，並不樂觀。

他也提醒，即使台灣要提供稅務誘因，也必須思考與鄰近金融中心相比是否具備競爭力，同時又能否兼顧國民情緒與租稅公平。

陳冲認為，主管機關常將亞資中心概念簡化為「留財與引資」，並強調台灣有龐大超額儲蓄。但若只是將貧富不均社會中的閒置資金留在金融體系，而未能有效導向生產投資，仍相當可惜。

他並指出，若外界猜測屬實，亞資中心目的之一是吸引原本在海外的資金，在「不查稅、不究往」並給予租稅優惠的前提下回流，這恐怕更會坐實「競租盛宴」的批評，也難以向國內長期奉公守法的納稅人交代。

陳冲建議，既然亞資中心自許具有台灣特色，總統府或行政院不妨先洽詢GFCI主辦單位，將高雄列入全球金融中心評比；同時也應深入了解台北金融中心排名長期落後的原因。他強調，在台股市值攀升之際，台北金融中心排名仍未明顯提升，這才是政府推動亞資中心前應嚴肅面對的問題。

關鍵字： 陳冲、高雄亞資中心、租稅優惠、金融政策、資產管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳美鳳現身綺諺婚禮 　身穿絕美禮服狀態超好！

推薦閱讀

台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

AI浪潮下，台灣GDP可望達10%，今（22）日台股指數挺進4萬7千點新高，5萬大關近在眼前，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，高達49.6%民眾表達目前現金或解定存轉入股票市場的意願「增加」，超過維持不變41.4%，高達 68.3%民眾看好未來半年台股續漲，認為下跌的只有13.8%。

2026-06-22 12:38
台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

上周四（18日）美股四大指數集體走高，台積電ADR噴漲6.94%，來到462.12美元，今（22）日台積電創下2510元新高，台股大漲1405點，創下史上第八大漲點，統一投顧董事長黎方國用「只有更高、沒有最高」八個字來形容台股現況，並建議投資人不要預設指數高點，過度擔心AI泡沫一事，泡沫破裂之前會有前兆。

2026-06-22 11:50
森崴最終交易日竟翻紅　3.1萬股民緊盯集團出手效果

森崴最終交易日竟翻紅　3.1萬股民緊盯集團出手效果

由於離岸風電工程成本暴增、海外子公司違約雙重利空夾擊，造成森崴能源（6806）財務鉅額虧損，導致淨值由正轉負，將於明（23）日終止上市，今（22）日為最後交易日，股價並未跌停，還一度翻紅，小漲0.18元，來到3.42元，到10點40分成交張數有1900多張。

2026-06-22 10:44
記憶體族群5檔亮燈　南亞科飆505元天價

記憶體族群5檔亮燈　南亞科飆505元天價

台股勁揚，記憶體族群狂飆，今（22）日午盤包括南亞科（2408）、旺宏（2337）等5檔皆觸及漲停價，其中南亞科一舉攻破500元大關，來到505元掛牌以來新高，近1.2萬張委買排隊搶購。

2026-06-22 12:43
聯電飆漲停！台積電28奈米減產　3檔撿到槍同歡

聯電飆漲停！台積電28奈米減產　3檔撿到槍同歡

台積電（2330）爆出28奈米減產消息下，市場預期二線晶圓代工廠迎來轉單，早盤包括聯電（2303）、力積電（6770）與世界（5347）等3檔同步亮燈，其中聯電漲停價160元為1997年7月以來、近29年新高。

2026-06-22 09:58
快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

台股飆漲逾1200點，股王信驊（5274）今（22）日盤中一飛沖天，開盤大漲890元至19850元，再次刷新台股上市公司天際線，距2萬元大關只差150元，多頭信心大振。

2026-06-22 09:49
哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

有意在暑假赴日旅遊的哈日族注意！受到日圓走弱影響，台銀新台幣兌換日圓現鈔電子盤今（22）日刷新史上最甜牌告紀錄，開盤18分鐘以「0.1991」的掛牌價格宣告新台幣1元可以換超過5日圓。銀行業者估算，若在今日拿10萬元新台幣低價購買日圓，可較2月時多換近2.4萬日圓。

2026-06-22 10:25
面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高　群創漲半根奪成交王

面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高　群創漲半根奪成交王

面板股雙虎群創（3481）、友達（2409）各擁題材，今（22）日開盤20分鐘雙雙爆逾20萬張大量，成為交投最重2檔，其中友達因資產活化消息亮燈漲停，股價一舉衝上30.95元，刷5年1個月新高；群創早盤亦漲逾半根，以近30萬張大單奪成交王。

2026-06-22 10:12
台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

國發會最新公布的4月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標再度轉為上升，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。美伊戰爭停戰並進入談判，且AI發展持續帶動台灣出口，國泰金6月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上升至32，展望樂觀指數上升至25.5；薪資現況指數上升至18.8，創歷史新高，大額消費意願指數升至21.6，亦創歷史新高，耐久財消費意願指數升至-0.8。

2026-06-22 09:17
台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以46679.57點開出，指數大漲214.37點，漲幅0.46％。指數隨後漲勢擴大，上漲995.93點至47461.13點。

2026-06-22 09:02

讀者迴響

熱門新聞

森崴最終交易日竟翻紅　3.1萬股民緊盯集團出手效果

記憶體族群5檔亮燈　南亞科飆505元天價

台股衝4萬6！　法人提醒3變數

台積電、台股頻衝高！法人：只有更高、沒有最高　安心等5萬點

哈日族手刀衝！日圓「0.1991」史上最甜　10萬台幣多換2.4萬日圓

聯電飆漲停！台積電28奈米減產　3檔撿到槍同歡

快訊／股王信驊飆天價！　大漲890元逼近2萬大關

台積電、台股創新高！　指數飆漲976點站上47K

台積電收2510元天價　台股狂飆1276點站穩47K

台積電擴產點火　AI最猛黑馬藏興櫃

台股飆漲太心動！　49.6%民眾想解定存搶市

台股靠AI嗨翻！國泰金：股市樂觀指數飆新高　6月3指數同破紀錄

美光財報倒數！南亞科、華邦電股價先翻倍　韓晶片獎金燒出通膨

郭哲榮是反指標？博士生「分析2953篇文」

只輸美中日！台股市值衝到「全球第4」

AI淘金！　達人揭興櫃3大選股密碼

台股站穩46K首迎端午節後考驗　一表看近10年勝率破8成

面板雙雄競速！友達亮燈飆5年新高　群創漲半根奪成交王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包

白家綺吳東諺婚禮「半個演藝圈到」　陳志強曾智希拚做人！胡瓜送大紅包
壓制汶汶阿北畫面曝！目擊者還原現場...英勇攝影師們力阻悲劇

壓制汶汶阿北畫面曝！目擊者還原現場...英勇攝影師們力阻悲劇

精準認出「汶汶坐的車」！阿北熱情打招呼…不到1小時揮刀割頸

精準認出「汶汶坐的車」！阿北熱情打招呼…不到1小時揮刀割頸

日本4比0痛擊突尼西亞！　球迷衝澀谷十字路口慶祝

日本4比0痛擊突尼西亞！　球迷衝澀谷十字路口慶祝

阿北移送情緒激動！雙手抵住拒上警車　怒吼：汶汶逼我這樣做

阿北移送情緒激動！雙手抵住拒上警車　怒吼：汶汶逼我這樣做

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366