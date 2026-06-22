亞資中心挨批國王新衣　陳冲：租稅優惠難交代

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

前行政院長陳冲今（22）日以「國王新衣下究竟有啥」為題，投書《ETtoday新聞雲》評論政府力推高雄亞洲資產管理中心政策。

陳冲引用政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任陳國樑日前以「亞資中心的國王新衣」為題提出警示，質疑亞資中心若仰賴租稅讓利與法規豁免，恐衍生尋租行為，甚至在缺乏實質金融創新的情況下，創造特定資本特權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冲表示，陳國樑的文章「擲地有聲」，尤其憂心政府在競逐國際資本過程中，可能將原應維繫公平競爭的制度，傾斜為服務特定資本的工具。陳冲認為，在當局積極推動亞資中心之際，這番提醒值得三思。

陳冲指出，他去年曾先後訪問香港與新加坡，期間感受到兩地對家族辦公室高度重視。香港、新加坡近年多次舉辦招商活動，積極爭取國際資產管理業務。相較之下，台灣若要發展亞洲資產管理中心，必須先檢視自身是否具備三項基礎條件：穩定、可預測性，以及完備的法律環境。

他提到，金管會今年4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，鎖定高資產客戶，提供若干法規豁免與便利措施。高雄亞資中心自去年7月22日揭牌以來，已有57家金融機構進駐，業者可說相當捧場；但是否已有同等數量的國際級家族辦公室響應，仍有待觀察。

陳冲表示，陳國樑作為財稅專家，自然關注稅制完整性與公平性。他認為，亞資中心政策若缺乏實質內涵，卻以租稅優惠吸引特定資金，恐怕正如陳國樑所言，成為「以公共利益為代價的競租盛宴」。

他進一步分析，主管機關將亞資中心主要聚焦在家族辦公室與高資產理財兩大主軸，但其實質內容大致都是為特定資本服務，也就是為高資產族群提供更有利的制度環境。這使台灣必須正面面對香港與新加坡等金融中心的競爭。

陳冲指出，從近20年的全球金融中心指數（GFCI）排名來看，香港與新加坡長期位居全球前段班，台北則多數時間落在50名之外，2024年甚至一度跌至73名，今年則為第51名。高雄目前並未列入GFCI前120大金融中心評比，若期待短期內打造出有感成果，恐怕並不容易。

針對租稅優惠，陳冲表示，金管會顯然明白租稅誘因是亞資中心不可或缺的因素，因此持續推動專法，希望取得法律基礎並賦予租稅優惠。不過，在社會對貧富差距已有強烈疑慮的氛圍下，相關立法能否順利推動，並不樂觀。

他也提醒，即使台灣要提供稅務誘因，也必須思考與鄰近金融中心相比是否具備競爭力，同時又能否兼顧國民情緒與租稅公平。

陳冲認為，主管機關常將亞資中心概念簡化為「留財與引資」，並強調台灣有龐大超額儲蓄。但若只是將貧富不均社會中的閒置資金留在金融體系，而未能有效導向生產投資，仍相當可惜。

他並指出，若外界猜測屬實，亞資中心目的之一是吸引原本在海外的資金，在「不查稅、不究往」並給予租稅優惠的前提下回流，這恐怕更會坐實「競租盛宴」的批評，也難以向國內長期奉公守法的納稅人交代。

陳冲建議，既然亞資中心自許具有台灣特色，總統府或行政院不妨先洽詢GFCI主辦單位，將高雄列入全球金融中心評比；同時也應深入了解台北金融中心排名長期落後的原因。他強調，在台股市值攀升之際，台北金融中心排名仍未明顯提升，這才是政府推動亞資中心前應嚴肅面對的問題。