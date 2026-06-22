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股市一直漲！反指標女神突然勸「風險控制」　大票笑喊All in

▲▼反指標女神巴逆逆突失聯！網憂心留言灌爆。（圖／翻攝自臉書）

▲反指標女神巴逆逆。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股站上46000點，不少投資人樂觀看待後市。向來被網友戲稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆卻表示，自己越來越懷疑現在的市場估值是否合理，市場甚至預估2027年獲利還能成長2至3倍，她直呼看不懂，覺得現階段能做的，只有做好風險控管，並參考市場大佬的建議，貼文曝光引發熱議。

巴逆逆在臉書「吃土鋁繩-巴逆逆」貼出一段影片，標題寫下「股市漲得我好害怕」，片中直呼，原本以為台股要崩了，結果又沒事了，她覺得現在已經沒有什麼反指標，「你只要挑幾個大股票放著，然後不要賣，就是會賺錢。」

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喊市場早已不理性「可是也可以看出期待崩盤」

她認為市場早就已經不是很理性的，大家對未來都是無限的憧憬、美好，「可是你也可以從很多地方看出來，就是這個市場其實是期待崩盤的，現在只要一點點的風吹草動，整個市場就會是大跌。」

所以她提倡，風險控制還是非常重要，「雖然風控真會讓你少賺很多錢啊！但是至少真的發生什麼事的時候，你可以穩穩的活在這個世界上。」並說自己周一要繼續「FOMO（Fear of Missing Out、錯失恐懼症）」。

另外，她文中則是指出，現在許多股票本益比都已經來到30倍以上，而市場對未來的期待更高，「市場預估都是27年2至3倍成長。」不過，每當她開始擔心估值過高時，股市卻總是繼續往上漲。面對這樣的行情，她坦言自己也沒有標準答案，「能做的大概只有風控還有跟著大佬們的建議了。」最後還幽默補上一句，「我看真的沒有年輕人肯工作了。」展現對市場瘋狂漲勢的無奈。

大票反笑「巴逆說要崩就是持續進場」

貼文曝光後，不少網友認同她的擔憂，「股市總在半信半疑中成長」、「不要想什麼本益比了，早就一堆本夢比」、「大家活在未來」、「因為現在營收跟接單獲利狀況，大部分股票能持續高成長，自然會讓估值再往上。」

不過，更多粉絲則把焦點放在巴逆逆的「反指標」體質上，紛紛留言笑說，「什麼，女神FOMO，意味著不買股票，完了，要噴了」、「看來又到All in時刻」、「巴逆說要崩就是持續進場的好時機」、「難得正經講話，但沒想讓人正經聽。」

也有網友分享自己的看法，「必須要市場所有人都不擔心崩盤，他才會崩，一堆人居安思危，那就不會崩了」、「越是這種人人瘋信仰的時候，越是要反人性，少賺錢並不會損失什麼，但大場面一來，就知道風險控管的重要性。」不少人也因此認同巴逆逆的觀點，認為無論行情再熱，做好風險管理仍是投資市場最重要的一課。

關鍵字： 台股巴逆逆股市投資風險控管

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