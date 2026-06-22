不懂看盤！股市小白「聽同事話」資產破600萬　成本驚呆大票人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台股屢創新高，一名自稱「理財小白」的網友在Dcard發文透露，自己不會投資，當初聽從同事建議，定期定額買進台積電與0050，平常也沒在關注股市；近日他搭捷運時，聽到別人在聊股市，於是隨手打開APP查看，這才驚覺資產已悄悄累積到600萬元，總報酬率高達253%。超狂對帳單掀起熱議，不少網友羨慕直呼，「有神快拜！」

無腦定期定額台積電、0050 對帳單「暴賺431萬」驚呆全網

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「啥都沒有做就突然600萬了！」網友坦言，自己很早就認知到不會投資，當年聽從公司同事的建議，採取「無腦流」策略，一直以來只知道定期定額買進台積電（2330）與元大台灣50（0050），每逢公司發放獎金，只要沒有特定開銷，就會全部投入，而他平常甚至連看盤的習慣都沒有。

直到近日，在捷運上聽到乘客議論台股飆漲，他才心血來潮登入帳戶，沒想到成果超驚人。根據他曬出的截圖顯示，總投入成本僅169萬9362元，如今總現值已達601萬2522元，總損益來到431萬3160元，報酬率高達253.81%。

原PO由衷表示，「我這種理財小白無腦買就有這樣的績效，可以想像今年賺上千、上億的應該不少。真的很謝謝那位同事，我想他資產應該也上億，可以退休了吧！」

存股族狂讚：長線不可能輸 網推測「低檔大量買進」

對此，網友們紛紛回應，「純炫耀沒毛病」、「真厲害，我都8:30準時看耶」、「這個成本...有神快拜」、「早就說長線不可能輸」。不少存股同好也大方分享戰果，「我0050存6年一股沒賣，今天報酬200%了」、「我成本160萬今天看335萬」。

此外，有內行推測道，「感覺是在以前低檔的時候就一次大量買進了，後期才小額定期？厲害，恭喜」；也有熱心網友提醒，「記得實現損益，除息後再買回，不然都只是紙上富貴過眼雲煙。」

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